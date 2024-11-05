淡水古蹟供真人手語導覽 紅毛城等10處可預約

新北市淡水古蹟博物館表示，即日起推出「真人」台灣手語導覽服務，採口說搭配手譯方式進行，只要預約滿10人就成團，能飽覽紅毛城等10處古蹟，11月13日將辦體驗場，免費報名。

新北市立淡水古蹟博物館指出，「真人」台灣手語導覽服務即日起開放預約，11月13日世界友善日會辦體驗場，邀台北市立啟聰學校國中部學生體驗，由淡古導覽員偕同知名手語翻譯員蕭匡宇及聶湘怡「比出」國定古蹟淡水紅毛城的歷史故事及建築之美。

淡水古蹟博物館表示，會採口說搭配手譯方式進行，因此開放有需要或是對手語有興趣的人免費報名，11月8日（週五）中午12時開放線上報名10名、現場報名10名，共20個名額額滿為止。另外，10人以上團體也可寄信至AP3079@ntpc.gov.tw預約真人台灣手語導覽服務，將由專人協助安排。

轄下10處古蹟，淡水古蹟博物館指出，都可預約真人手語導覽服務，包括淡水紅毛城、前清英國領事官邸、滬尾礮台、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居及滬尾小學校禮堂，至於前清淡水關稅務司官邸（小白宮）整修中，待整修完畢將開放。

淡水古蹟博物館表示，除了真人版的台灣手語導覽服務之外，知名手語主播王曉書、手語老師郭慧蘭及楊勝勛也加入推廣古蹟行列，特別拍攝2部影片介紹得忌利士洋行、公司田溪程氏古厝、淡水海關碼頭、淡水木下靜涯舊居、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、滬尾小學校禮堂等，可在淡水古蹟博物館YouTube頻道或粉絲專頁線上收看。

另外，淡水古蹟博物館長蔡美治指出，淡水古蹟博物館近日啟動優化文化平權服務，首波包括真人版的台灣手語導覽、國定古蹟滬尾礮台的易讀手冊、雙視手冊及觸摸輔具，目前也正規劃培訓種子手語導覽員。未來還將引入人工智慧（AI）技術，開發新式語音導覽系統，新增西班牙語、泰語、越南語及馬來語等多種語言，為國際旅客提供更多元體驗選擇。