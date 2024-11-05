民眾抗議拆和平新生天橋 北市交通局曝墩柱恐成「行車大A柱」

北市府規畫拆和平新生天橋，引發公民團體抗議，要求收回拆除決策。台北市交通局長謝銘鴻表示，之所以拆除這處天橋，是因和平新生天橋在四個路口有墩柱，形同是「行車安全的A柱」，交通局也有研擬五配套，落實人本交通。

原本北市府昨天有施工拆除和平新生天橋，公民團體昨天到現場抗爭，市長蔣萬安指示多溝通，目前天橋緩拆。

由於這處路口曾在2013年時，有水泥車從和平東路右轉新生南路，因未注意一對母女過馬路，造成女兒當場被輾斃、母親則重傷送醫。交通局長謝銘鴻表示，之所以拆除和平新生天橋是基於人本交通安全，加上有里長反映發生過重大車禍，加上使用42年基於耐震等規範，所以規拆除。

謝銘鴻說，他昨天也特地到現場會勘，發現和平東路右轉新生南路，的確車輛駕駛受到天橋墩柱擋著，轉彎時看不到行穿線有沒有行人，等同是「環境設施上的A柱」，加上車子本身也有A柱，所以基於交通安全，希望將影響行人安全的威脅風險減到最低。尤其新的人本交通，「轉角處如果可以就不要有死角」。

以先前拆除的信義基隆天橋為例，謝銘鴻說，信義基隆路口約是和平新生路口的1.3倍，自從拆除信義基隆路橋後，一年路口的轉彎車事故，從原本11件已經減為4件。

至於拆除天橋的相關配套，謝銘鴻說，交通局將規畫五配套，包括一：路口行穿線退縮預估3-5公尺；二，四側行穿線中間點設置庇護島；第三：四路口轉角設置欄桿，導引行人走行穿線，保護行人；第四：行穿線路口處設置斜坡道；第五，行人早開時相，讓路口落實人本交通安全。