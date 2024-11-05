大巨蛋啟用至今超過百處曾漏水 體育局12強賽前將再勘查

台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，蛋體內再度出現漏水，議員直言，防漏工程施工品質及設計都有問題，導致漏水遲遲無法解決，開幕至今約有100多處曾出現漏水，要求體育局未來只要下雨就要進去查看。體育局表示，會在12強賽前到場勘查，若漏水屬實就會回溯開罰。

工務委員會召集人、議員許淑華會後轉述，今天看到大巨蛋仍有5、6處有漏水情況，經與技師了解，發現漏水施工品質不佳，鈦板和鈦板間的接縫密合度不夠導致滲水，雖然下方有接水槽可以防止水滴到觀眾、球場層，但大巨蛋內接水槽並沒有配合圓柱體形狀在做，反而做成垂直的，才導致頻繁漏水。

許淑華說，根據現場工作人員初步統計，大巨蛋啟用至今約有3個區域、100多處有出現過漏水，區域包含內外野，遠雄現在處理方式先用防水條貼起來，在用塑膠套把漏水地方包起來，技師也直言貼防水條不是長久之計，一定要做永久性的防水工程，已要求遠雄提供過去漏水相關報告給各議員辦公室，並要體育局未來只要下雨就要派人到場查看，有漏水就直接開罰。

體育局長王泓翔表示，會在世界12強棒球賽前，邀集北市土木技師公會共同現勘，若確認漏水仍未改善屬實，將依照契約開罰並回溯至11月1日起算。