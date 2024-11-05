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大巨蛋啟用至今超過百處曾漏水 體育局12強賽前將再勘查
台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，蛋體內再度出現漏水，議員直言，防漏工程施工品質及設計都有問題，導致漏水遲遲無法解決，開幕至今約有100多處曾出現漏水，要求體育局未來只要下雨就要進去查看。體育局表示，會在12強賽前到場勘查，若漏水屬實就會回溯開罰。
工務委員會召集人、議員許淑華會後轉述，今天看到大巨蛋仍有5、6處有漏水情況，經與技師了解，發現漏水施工品質不佳，鈦板和鈦板間的接縫密合度不夠導致滲水，雖然下方有接水槽可以防止水滴到觀眾、球場層，但大巨蛋內接水槽並沒有配合圓柱體形狀在做，反而做成垂直的，才導致頻繁漏水。
許淑華說，根據現場工作人員初步統計，大巨蛋啟用至今約有3個區域、100多處有出現過漏水，區域包含內外野，遠雄現在處理方式先用防水條貼起來，在用塑膠套把漏水地方包起來，技師也直言貼防水條不是長久之計，一定要做永久性的防水工程，已要求遠雄提供過去漏水相關報告給各議員辦公室，並要體育局未來只要下雨就要派人到場查看，有漏水就直接開罰。
體育局長王泓翔表示，會在世界12強棒球賽前，邀集北市土木技師公會共同現勘，若確認漏水仍未改善屬實，將依照契約開罰並回溯至11月1日起算。
此外，今天也有針對各座位區逃生避難動線考察，許淑華表示，若發生緊急狀況球場層地下二樓逃生可以直接從兩側出口逃生到捷運站，地下一樓觀眾席若要逃生，必須走兩側階梯，但一排座位9個人，但觀眾席兩側樓梯狹窄，逃生恐有困難，有要求建管處提供防火避難審查相關細節報告。
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