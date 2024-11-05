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桃市變一道路為保留重要文資開工延期、經費漲 挨批進度慢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區變一道路開工延期、經費上漲引發民代質疑。本報資料照片
桃園市龜山區變一道路開工延期、經費上漲引發民代質疑。本報資料照片

桃園市龜山區A7文學路打通至文化一路的變一道路，將是龜山與新北林口居民往返要道，為保留重要文資「龜山樟腦寮協和磚廠」，市府去年拍板改採地下道穿越方式開路，但開工日期不斷延後，經費也上漲為5.9億元，挨批進度太緩慢。市府回應，道路工程最快明年中就會動工，也會積極向中央爭取文資修繕補助。

A7地區因住戶增多，交通阻塞嚴重，甚至上班時刻，住戶在停車場內就會塞車，居民苦等文學路打通至文化一路的變一道路改善。不過市府考量應保留當地珍貴文物，因此決定改地下道路通過。

市議員陳雅倫表示，先前她曾警告，若A7變一道路從高架變更設計成地下，會導致經費增高、工程延誤，原先設計的T字道路也會變成一字，影響交通效率，如今結果應證她的預言。

陳雅倫也指，市府稱要保護文資，但文資保留進度遲滯不前，文化局正在進行「龜山樟腦寮協和磚廠」的修復與活化規畫，相關標案10月28日才公告，11月8日開標，2年來進度過於緩慢，呼籲市府應盡快推動修復與活化，並向中央申請文化資產保存補助，提升龜山整體生活品質。

工務局長汪在宙回應，變一道路工程總經費目前約5.9億元，包含基本工程、文資加固工程及預留廢棄物處理等相關經費，未來與樂善一路打通銜接，預期可紓解青山路車流並便利A7合宜住宅居民往返文青國中小，整體工程預計明年4月至5月動工，2028年完工開放。

文化局長邱正生表示，針對文化資產保存方面將採取分工合作的方式，由工務局優先進行文資加固工程，文資修復則由文化局主責，將積極向中央爭取文資修繕補助經費。

文化局 文化資產 桃園

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