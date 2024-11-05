北市府何時進大巨蛋查漏水？議員曝從颱風到現在都沒人去

北市議會財建委員會今討論北市BOT案件招商推動情形，台北大巨蛋漏水成議員關注焦點。台北市議員簡舒培指出，上周四、周五康芮颱風來襲到最近這兩天，都有下雨，市府沒派人去大巨蛋檢查，若連颱風天都沒有進去，要怎麼查、怎麼開罰？體育局表示，希望11月9日世界12強棒球錦標賽之前進去勘查。

台北大巨蛋從今年3月開始，多次漏水，台北市體育局要求遠雄巨蛋公司10月底前改善完漏水問題，10月31日為最後期限，若遠雄未如期改善完成，一天可罰10萬元。簡舒培問體育局，1天罰10萬，遠雄改善了嗎、罰了多少？這兩天都有下雨，體育局有沒有去看？上周颱風來，去了幾天？若連颱風天都沒有進去大巨蛋，要怎麼查漏水？

議員洪婉臻指出，大巨蛋漏水問題，民眾關注，若漏水1天罰10萬，是有比賽才開罰？11月1日改善期限後，有主動做漏水檢試？做了什麼？她在乎的是北市府有沒有主動，應該要訂個時間，做全盤檢視。

體育局表示，上午市議會工務委員會去大巨蛋勘查，上周六和周日有12強的熱身賽，但沒有傳出有漏水。市府已經與技師連繫，會不定期與高階長官會同技師做實地了解，並與技師工會保持聯繫。

除了漏水問題，議會財建委員會議員何孟樺、張文潔也關注遠雄包廂、場館回饋和營運績效。體育局表示，漏水問題已函文遠雄10底前完成改善，接下來發現漏水會進行裁罰，至於包廂問題，屬大巨蛋場館設施的一部分，已經強力要求遠雄提出公開透明的租借制度，回饋天數要求遠雄按契約。

此外，體育局強調，場館完整的使用權也包含包廂在內，至於大巨蛋績效評估，年底前市府會成立績效營運評估會，但公司財報都是每年7月底提交，因此113年的績效營運評估會，將在114年9月召開，但會在明年1月先進行實地訪查和資料蒐集。