快訊

超嗨！機票達人曝「泰國對台永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

全美第一張選票開出！川普、賀錦麗3：3平手

第9屆公共藝術獎出爐 北捷公共藝術獲卓越獎

中央社／ 台北5日電

將捷運站空間打造如繽紛珠寶盒，台北市政府捷運工程局邀請法國藝術家打造「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」，獲第9屆公共藝術獎「卓越獎」，今年另增設不同獎項鼓勵投入公共藝術團隊。

文化部今天公布第9屆公共藝術獎得獎名單，此次自6月中旬徵件，針對民國110至111年間完成的公共藝術計畫進行評選，全國161案共45件進入複審，由評審團實地勘查，確認作品與環境融合度、維護情形與現況，並聽取簡報及答詢，深入了解創作理念、意義及計畫效益後，決選出各獎項共32案得獎者。

最大獎「卓越獎」由台北市政府捷運工程局「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」奪得，計畫作品由法國藝術家布罕（Daniel Buren）與莫侯（EmmanuelleMoureaux）打造。

布罕以他經典的「寬8.7公分」色塊作為創作語彙，利用色彩鏡射分割，將圖像佈滿捷運站內空間。而莫侯則以「色切」手法聞名，她為捷運制定色彩計畫，首度將捷運全線高架梁柱、隔音牆與電聯車內外，都納入公共藝術範圍，讓捷運車站化身美術館，讓旅客在通勤路上遇見藝術。

評審特別獎則由交通部高速公路局「國道5號宜蘭段公共藝術設置計畫」獲獎，重現隧道建設過程的作品，展現雪山隧道建設歷程的壯闊記憶與精神指標。

除卓越獎、評審特別獎、藝術創作獎、環境融合獎、民眾參與獎、教育推廣獎、藝術實踐獎等原有獎項外，文化部今年特別增設藝術策劃獎、管理維護獎、興辦機關優良承辦獎及佳作獎，鼓勵藝術家、興辦機關、策劃單位及相關團隊投入公共藝術領域。

文化部表示，本屆獲獎計畫與作品表現出高度藝術價值及宏觀創新的精神，文化部期望透過頒發公共藝術獎的殊榮，具體鼓勵辛勤耕耘的藝術家、興辦機關及策劃團隊，讓精采的作品進一步提升公共藝術在社會中的影響力，促進藝術家與各單位之間的經驗交流，彰顯公共藝術的豐碩成果，並推動國內公共藝術的持續發展。

公共藝術 捷運環狀線 藝術家

延伸閱讀

台北捷運環狀線獲公共藝術卓越獎 幼兒園也可公共藝術

CINDY CHAO藝術珠寶20周年回顧展 今起開放預約

文化部「第46次中小學生讀物選介」有獎徵答即日起登場！

電價扛不住...北捷喊漲票價只是時間問題？ 蔣萬安說話了

相關新聞

台北捷運擬設遊憩公司 未來持股比例遭批「保母變成媽媽」

台北捷運公司擬編列6000萬預算成立「北捷遊憩事業公司」，不料今天進行專案報告時，藍綠議員質疑，北捷持股比例達60％高於...

民眾抗議拆和平新生天橋 北市交通局曝墩柱恐成「行車大A柱」

北市府規畫拆和平新生天橋，引發公民團體抗議，要求收回拆除決策。台北市交通局長謝銘鴻表示，之所以拆除這處天橋，是因和平新生...

大巨蛋啟用至今超過百處曾漏水 體育局12強賽前將再勘查

台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，蛋體內再度出現漏水，議員直言，防漏工程施工品質及設計都有問題，...

桃市變一道路為保留重要文資開工延期、經費漲 挨批進度慢

桃園市龜山區A7文學路打通至文化一路的變一道路，將是龜山與新北林口居民往返要道，為保留重要文資「龜山樟腦寮協和磚廠」，市...

北市府何時進大巨蛋查漏水？議員曝從颱風到現在都沒人去

北市議會財建委員會今討論北市BOT案件招商推動情形，台北大巨蛋漏水成議員關注焦點。台北市議員簡舒培指出，上周四、周五康芮...

新莊廟街人潮流失…新北打造在地特色店家、明年6月有成果

新莊廟街人潮流失，店家數量減少，不少夾娃娃機店進駐，讓在地人感到惋惜、不捨。新北市長侯友宜日前也說，對此感到心痛。新北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。