新莊廟街人潮流失…新北打造在地特色店家、明年6月有成果
新莊廟街人潮流失，店家數量減少，不少夾娃娃機店進駐，讓在地人感到惋惜、不捨。新北市長侯友宜日前也說，對此感到心痛。新北市府3局處已聯合啟動新莊廟街特色店家再造示範計畫，先以5家業者作為輔導示範案例，店家期待藉此機會整合網路及店面資源，議員對此樂見其成，但認為店家太少恐效果不足。
青年局、文化局、經發局以「青年再創．老店新妝」為題，推出「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，入選店家將有專業顧問與設計團隊服務，協助店家打造符合老店底蘊又具創意的新形象，全面升級品牌、店面、商品設計。
入選店家包含响仁和鼓藝工坊、熊記燒餅油條專賣店、晉義參藥行、新莊牛肉大王餐廳及聰明洗。青年局表示，課程包含品牌、社群行銷，幫助店家把自己宣傳出去，也會與專家到業者店面勘查，討論如何改造，預計明年6月呈現改造成果。
晉義參藥行第二代老闆吳莉蓁今年28歲，約3年多年回家承接家業，得知此計畫，認為這是個好機會，她有行銷的專業與工作經歷，回家後幫忙經營網路生意，實體店面主要以在地居民跟老主顧為主，希望透過網路接觸新的客群及開發新客人。
吳莉蓁表示，現在有網路及實體通路，但覺得缺乏整合的感覺，如新客群會想購買茶包或是膳食包，覺得方便會購買，但老顧客會習慣傳統抓藥煎煮模式，希望在傳統跟創新間融合，讓更多年輕人知道這與自己有關係，激起大家對中藥的新看法。
新北市議員翁震州表示，活化商家品牌樂見其成，但怕效果有限，只有少數店家也不夠，老街現階段面臨問題，年輕人想創業承租店面，但地主、屋主年事已高，管理上心力不足，在溝通上與年輕族群有隔閡，最好的解決辦法是，市府讓包租代管服務介入，協助統一招租，加讓青創、文創產業進駐，加上老街景觀改造，才是解決辦法。
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