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陳怡君曝大巨蛋漏水「蔣萬安要罰？」 體育局：確定有會開罰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，議員陳怡君於外野座位區發現有漏水狀況，甚至在地板形成大面積積水，直問「蔣萬安該怎麼罰？」體育局表示，會針對實際情況了解，若確定漏水未改善，將依契約規定開罰，每天10萬，最高300萬。圖／陳怡君提供
台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，議員陳怡君於外野座位區發現有漏水狀況，甚至在地板形成大面積積水，直問「蔣萬安該怎麼罰？」體育局表示，會針對實際情況了解，若確定漏水未改善，將依契約規定開罰，每天10萬，最高300萬。圖／陳怡君提供

台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，議員陳怡君於外野座位區發現有漏水狀況，甚至在地板形成大面積積水，直問「蔣萬安該怎麼罰？」體育局表示，會針對實際情況了解，若確定漏水未改善，將依契約規定開罰，每天10萬，最高300萬。

議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於大巨蛋啟用後漏水問題嚴重，日前承諾北市府，會在10月底前改善完成，市府表示，若發現漏水將依合約規範開罰，每次10萬，最高300萬。

不過議會工務委員會今前往大巨蛋考察，議員陳怡君表示，外野區座位盡出現大面積的積水，上方更時不時有水滴，讓她直呼，「太誇張了」更貼出照片及影片，只見座位區下方出現積水，上方更時不時有水滴落。

陳怡君指出，座位區地上那些水灘，不是水痕是積水，依照技師說法，大巨蛋防水方法第一層先貼布，第二個用接水盤在引流，但顯然接水閥也止不住水，還是不停的往下滴，「請問蔣萬安市長怎樣罰？」

體育局長王泓翔表示，10月31日大限已過，之後也會確認，如果大巨蛋漏水情形未改善，也會針對未改善部分罰款，每天10萬、最高300萬元，至於是否回溯，也會依照相關規定來罰款。體育局補充，針對漏水狀況體育局今天下午將開會討論，並擇日前往大巨蛋了解實際情況。

台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，議員陳怡君於外野座位區發現有漏水狀況，甚至在地板形成大面積積水，直問「蔣萬安該怎麼罰？」體育局表示，會針對實際情況了解，若確定漏水未改善，將依契約規定開罰，每天10萬，最高300萬。圖／陳怡君提供
台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於今天天氣不佳，議員陳怡君於外野座位區發現有漏水狀況，甚至在地板形成大面積積水，直問「蔣萬安該怎麼罰？」體育局表示，會針對實際情況了解，若確定漏水未改善，將依契約規定開罰，每天10萬，最高300萬。圖／陳怡君提供

大巨蛋 漏水 體育

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