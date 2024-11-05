北市議會今赴大巨蛋考察三大重點 市府：有漏水就開罰

台北市議會工務委員會今赴台北大巨蛋考察，由於中職已租用該檔期時段備戰12強賽，今不開放媒體入場，都發局長簡瑟芳表示，議員看的點主要包含逃生避難相關規畫、包廂以及漏水等三大重點，目前遠雄承諾修繕期限已過，依市府立場若有漏水就會依法開罰。

針對於漏水大限已過，雖然遠雄上周末舉辦比賽並未下雨，但天氣狀況不佳，媒體詢問若進去看有發現漏水，是否就會開罰。簡瑟芳說，體育局目前正督導遠雄具體改善漏水部分，由於改善期限到10月31日，依照市府的立場，若今天有發生漏水，依照市府的立場就會來開罰。

工務委員會第一召集人、民進黨議員許淑華表示，漏水問題遲遲未解決，與委員會委員與技師陪同，來看到底問題出在哪，接下來大巨蛋將迎來棒球賽、演唱會等重要賽事，這攸關民眾利益，希望藉這個機會一起面對、解決。

許淑華說，11月1日開始若遠雄有出現漏水狀況，都必須要開罰，若考察發現有狀況，一定會要求市府即刻回溯開罰，但開罰只是一種手段，最重要還是要把漏水問題對外說清楚，而不是迴避、閃躲。