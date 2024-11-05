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戴瑋姍為災情槓上藍營 江怡臻反擊接二連三說謊

聯合報／ 李定宇／新北即時報導
國民黨新北市議員江怡臻質詢有關天災內容，暗酸民進黨立委蘇巧慧自稱「慧慧慧」，其實「我看是都不會吧」，民進黨新北市議員戴瑋姍批評，江扭曲為批評而批評。圖／本報資料照片
國民黨新北市議員江怡臻質詢有關天災內容，暗酸民進黨立委蘇巧慧自稱「慧慧慧」，其實「我看是都不會吧」，民進黨新北市議員戴瑋姍批評，江扭曲為批評而批評。圖／本報資料照片

新北議員江怡臻昨質詢天災內容，暗酸立委蘇巧慧自稱慧慧慧，其實是都不會，新北市議員戴瑋姍批評江睜眼說瞎話。江怡臻今指出，戴瑋姍議員又在造謠，接二連三說謊為搏聲量上位，犧牲的是新北市民。

新北市議會昨總質詢，江怡臻指土樹三鶯地區汙水下水道普及率、都市計畫，因經費中央給太少或卡關內政部，遲遲無法推展。批立委蘇巧慧自稱慧慧慧看是都不會。戴瑋姍昨反擊，蘇巧慧從風災前就與區長、里長們保持密切聯繫，江卻睜眼說瞎話。

戴瑋姍說，水利局長宋德仁2022年說「中央每年補助新北約20億，是其他五都的二至三倍」；另防洪排水改善2025年國土管理署補助中，全國86案、13.2億，新北就占了12案、補助高達2.3億，拿走近20%。

江怡臻今反擊，宋德仁2022年講的是新北獲中央補助額度減少，汙水補助只佔全國15.21%，年平均接管卻達6萬多戶，約為其他五都二至三倍。宋德仁講的是接管戶數，綠營卻張冠李戴說是中央補助金額，是天大笑話。接二連三說謊為搏聲量上位，犧牲的是新北市民。

江怡臻批評戴瑋姍接二連三說謊為搏聲量上位，犧牲的是新北市民。圖／江怡臻提供
江怡臻批評戴瑋姍接二連三說謊為搏聲量上位，犧牲的是新北市民。圖／江怡臻提供

戴瑋姍 新北 江怡臻 蘇巧慧 議員

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