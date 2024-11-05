台鐵鶯歌鳳鳴臨時站將啟用 周邊道路盤點做養護升級

新北鶯歌鳳鳴重劃區持續發展，區域內台鐵鳳鳴臨時站也預計將於月底左右啟用，不少民眾憂心周邊人本道路、車行道路及轉乘規畫等。民代指出，現在周圍還有些道路破損及相關需求，希望先鋪整，以因應未來人潮；鶯歌區公所表示，已經重新鋪設鶯歌路及站體周圍溝蓋，未來也會持續檢視周邊道路情況。

位於新北鶯歌的台鐵鳳鳴臨時站即將通車，市府規畫周邊相關交通配套，而公路系統也逐漸協助完善，不過仍有周邊柏油路出現破損現象，若未來車流量一大，可能造成通行不便，更可能與新站形成強烈對比的不美觀。民眾憂心，未來若通勤轉乘需求高，會有較多機車行經，路面若有破洞等情況就容易造成危險。

新北市議員蘇泓欽表示，鳳鳴車站要開通了，周邊就應該要整體整理，包含畫設人行道、汽車格取消、新增機車格等，那鳳一路與鶯歌路口那帶道路有些破損、路況較差，因此也辦會勘希望趕在通車前先鋪平，以因應未來大量使用人潮。另外，台鐵也規畫退縮空間做避車彎，方便公車及轎車往內停靠接送。