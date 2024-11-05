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做到流汗還被嫌…議員點災情通報無「防呆」有孤兒案件

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
康芮颱風災後台北市樹倒等災情嚴重。記者胡經周／攝影
康芮颱風災後台北市樹倒等災情嚴重。記者胡經周／攝影

康芮造成北市2千多棵路樹倒，議員何孟樺發現，疑似EOC系統防呆機制，導致民眾通報樹倒停電災情，只處理一半就歸類「已處理」，導致停電一直沒修復抱怨連連，變孤兒案件，「做到流汗、卻讓民眾嫌到流涎」，被質疑效率差。

市府副秘書長王玉芳表示，這起通報因涉及到兩個部分，一是路樹倒塌復舊，一是台電修復停電。議員要求檢討災情通報歸案的防呆機制，以提升救災效率，減少人力消耗。秘書長李泰興允諾檢討。

上周康芮襲台，因強風造成台北市嚴重樹倒災情，3天才恢復9成以上市容，不過議員何孟樺也發現，台北市的災情通報系統，地圖化介面會標註已處理及未處理通報，但上周有民眾通報內湖路二段巷弄，因路樹倒塌壓到電桿導致大規模停電，不過當時1999湧入15則通報，民眾卻苦等許久電都沒有來。

何進一步了解發現，儘管公園處已經將倒塌路樹清理，不過路通了，案件被標註「已處理」，但周邊居民供電卻遲仍沒恢復，議員質疑，為何只有處理一半，但災情民眾也通報有路樹壓倒電桿導致停電，卻遲無台電來修復，導致民眾必須再度通報，疑似變成孤兒案件，災情通報沒有全部處理完。

何孟樺說，未來遇到類似狀況，要避免只有處理一半就歸類到「已處理」，否則民眾一直通報，就會對市府效率感到不滿，尤其當天同仁都非常辛苦，正因為民眾不斷通報，也會造成人力資源的浪費，造成同仁危險，「做到流汗，還被民眾嫌到流涎」。北市研考也允諾會加強督導，

停電 議員 路樹

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