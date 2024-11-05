和平新生天橋將走入歷史 曾是電影、MV熱門拍攝地
台北市和平新生天橋將走入歷史，這也是不少影迷和樂迷的共同回憶，已故導演楊德昌「一一」、名導李安「飲食男女」都曾在此取景，甚至韓國女團少女時代的孝淵也曾來此拍MV。
和平新生天橋已有逾40年歷史，除了是當地居民的共同回憶，也因為不少電影、MV都在此取景，而成為熱門打卡點。臉書粉絲專頁「臺灣戲劇取景地點」整理出曾在和平新生天橋拍攝的劇組，包含「台灣靈異事件」、「藍色蜘蛛網」、「面具」、「黑喵知情」等。
而歌手楊丞琳「青春住了誰」、金曲歌后楊乃文「證據」，或是近年樂團五月天「終於結束的起點」、歌手持修「根本不是我對手」，也都曾在此拍攝MV。
不只台灣導演和音樂人愛拍，經典港劇「大時代」、日本電影「愛的祈禱」、孝淵Sober MV，也都記錄下不同時期的和平新生天橋模樣。
對於天橋將被拆除，有民眾不滿並組成「守護和平新生天橋」團體抗議，也有影迷、樂迷搶在拆除前去拍照留念。
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