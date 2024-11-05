和平新生天橋將走入歷史 曾是電影、MV熱門拍攝地

中央社／ 台北4日電

台北市和平新生天橋將走入歷史，這也是不少影迷和樂迷的共同回憶，已故導演楊德昌「一一」、名導李安「飲食男女」都曾在此取景，甚至韓國女團少女時代的孝淵也曾來此拍MV。

和平新生天橋已有逾40年歷史，除了是當地居民的共同回憶，也因為不少電影、MV都在此取景，而成為熱門打卡點。臉書粉絲專頁「臺灣戲劇取景地點」整理出曾在和平新生天橋拍攝的劇組，包含「台灣靈異事件」、「藍色蜘蛛網」、「面具」、「黑喵知情」等。

而歌手楊丞琳「青春住了誰」、金曲歌后楊乃文「證據」，或是近年樂團五月天「終於結束的起點」、歌手持修「根本不是我對手」，也都曾在此拍攝MV。

不只台灣導演和音樂人愛拍，經典港劇「大時代」、日本電影「愛的祈禱」、孝淵Sober MV，也都記錄下不同時期的和平新生天橋模樣。

對於天橋將被拆除，有民眾不滿並組成「守護和平新生天橋」團體抗議，也有影迷、樂迷搶在拆除前去拍照留念。

日本 電影

延伸閱讀

「恐龍的皮」不忍了！開嗆人類 認了很難生存

北市和平新生天橋將拆 居民持反對連署書闖封鎖線抗議

金喜愛羞認歷任丈夫都很帥！新歡張東健親揭驚人共通點

從演員成為編劇、監製、導演…張艾嘉活在電影裡：甘之如飴

相關新聞

和平新生天橋開拆 民團抗議

北市和平新生天橋使用逾40年，是許多人的生活回憶，也吸引不少劇組取景。北市府原訂昨開拆，看法兩極，逾1500人連署反對，...

板橋府中電梯墜落案 家屬攔轎申冤

新北板橋府中捷運站外電梯日前發生墜落意外，釀2人受傷，家屬昨由綠營議員聲援開記者會，控訴市府試圖淡化事件嚴重性，家屬在議...

瑠公圳頭蔡宅將拆 民團新北市府陳抗

流經雙北的瑠公圳隨都市發展，周圍土地改做其他用途，源頭處「蔡家老宅」近期將拆除，民團昨赴新北市府陳抗，籲公部門別當文化殺...

黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

新北市立黃金博物館在今(4)日舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，活動中大田市武田祐子教育長代表簽署友好合作協定書，兩所具有歷史的文化場館，未來將持續進行學術、文化活動合作，並於黃金博物館大地館舉行交流特展。

瑞芳石頭公園公園遭水沖毀 里長、志工痛心要復原

瑞芳區石山里沿著九份溪旁的石頭公園擺設，經過這兩次颱風侵襲，目前已經被洪水沖毀，今(4)日里長吳乾正再度回到現場，看著辛苦好久的建設，被大水沖毀，心中滿是不捨，要號召志工進行復原，提供給遊客宜人的親水環境。

淡水民生里防災自救 里長帶防災士志工隊打通道路

上週四康芮颱風席捲全台，超大強風所帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過多天後，在淡水民生里陳李明緣帶領下，防災士團隊進行災後復原工作，靠著自己的力量及過往的訓練，將山區道路倒下的樹木清除，也展現自主防災訓練的實際應用成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。