和平新生天橋開拆 民團抗議

北市和平新生天橋使用逾40年，是許多人的生活回憶，也吸引不少劇組取景。北市府原訂昨開拆，看法兩極，逾1500人連署反對，護橋團體昨到場抗議，要求提供評估報告重新溝通，工程團隊封鎖天橋路口時，警示帶還遭搶走，場面一度緊張。

台北市長蔣萬安表示，會請交通局、新工處等持續溝通，並針對安全整體考量。交通局長謝銘鴻也以類似大路口相比較，信義基隆天橋拆除後，路口事故比之前少，主因少了天橋墩柱、落墩影響右轉行車視線。

「和平新生天橋」臨近大安森林公園，2015年柯市府年代就曾傳出要拆，最後在居民抗議聲中留了下來。新工處近期評估決定拆除，再度引發居民不滿，批市府在拆除前10天，才在天橋張貼數張A4公告，完全沒與民眾溝通，昨天施作廠商在天橋各路口拉警示帶，有抗議民眾激動大罵，搶走警示帶丟垃圾桶，工程人員無奈只好先暫停施工前準備。

地方陳情後保留的北市天橋 製表／林麗玉、鍾維軒 圖／聯合報提供

反拆團體發起人林玫君說，北市逾40年以上天橋有13座，和平新生天橋近住宅區、公園、學校，長者、小朋友走路速度沒那麼快，天橋有重要存在意義。

新工處表示，會持續與在地居民溝通，天橋拆除是配合人本交通政策。謝銘鴻說，市府會提出相關配套，包括退縮行穿線、增加庇護島、欄杆等。

和平新生天橋拆除惹議，新北養工處表示，陸橋存廢有SOP，有共識才公布並試辦封閉後拆除，近期剛拆除中和高中陸橋，全市剩98座陸橋。