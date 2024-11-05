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瑠公圳頭蔡宅將拆 民團新北市府陳抗
流經雙北的瑠公圳隨都市發展，周圍土地改做其他用途，源頭處「蔡家老宅」近期將拆除，民團昨赴新北市府陳抗，籲公部門別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段最後的常民建築，盼文化局啟動「暫定文化景觀」。官員接過陳情書，允諾盡速啟動會勘評估是否列冊。
「蔡家老宅」用地遭瑠公農田水利會出售，台北地院預計本月21日拆除，公民團體昨赴府前抗議，蔡宅後代賴碧珍指出，家族從日治時期就在當地落地生根，她是第三代，老家後方過去是煤礦堆置場及鐵道倉庫，連結萬新鐵路及新店車站，瑠公河岸、老樹都是在地記憶。
賴碧珍說，前台北縣長周錫瑋時代曾啟動「瑠公圳改造風華再現工程」，籲新北市府延續，啟動「暫定文化景觀」並指定為文化資產。
賴也說，台北萬新鐵路鐵道宿舍可被指定為歷史建築，為何新北無法做到？
公督盟顧問莊豐嘉說，蔡家應有地上使用權，蔡家想出錢買地，瑠公農田水利會說地不能賣，要賣又不告知，質疑是要賣給建商開發。
文化局主秘王錦華昨接陳情書，表示收到提報申請書後，將啟動相關審議程序，邀文資委員會勘，若確定列冊追蹤，依法定程序6個月內提送審議會辦理審議。
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