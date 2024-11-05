聽新聞
0:00 / 0:00

瑠公圳頭蔡宅將拆 民團新北市府陳抗

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

流經雙北的瑠公圳隨都市發展，周圍土地改做其他用途，源頭處「蔡家老宅」近期將拆除，民團昨赴新北市府陳抗，籲公部門別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段最後的常民建築，盼文化局啟動「暫定文化景觀」。官員接過陳情書，允諾盡速啟動會勘評估是否列冊。

「蔡家老宅」用地遭瑠公農田水利會出售，台北地院預計本月21日拆除，公民團體昨赴府前抗議，蔡宅後代賴碧珍指出，家族從日治時期就在當地落地生根，她是第三代，老家後方過去是煤礦堆置場及鐵道倉庫，連結萬新鐵路及新店車站，瑠公河岸、老樹都是在地記憶。

賴碧珍說，前台北縣長周錫瑋時代曾啟動「瑠公圳改造風華再現工程」，籲新北市府延續，啟動「暫定文化景觀」並指定為文化資產。

賴也說，台北萬新鐵路鐵道宿舍可被指定為歷史建築，為何新北無法做到？

公督盟顧問莊豐嘉說，蔡家應有地上使用權，蔡家想出錢買地，瑠公農田水利會說地不能賣，要賣又不告知，質疑是要賣給建商開發。

文化局主秘王錦華昨接陳情書，表示收到提報申請書後，將啟動相關審議程序，邀文資委員會勘，若確定列冊追蹤，依法定程序6個月內提送審議會辦理審議。

歷史建築 老宅

延伸閱讀

咖哩粉驗出蘇丹紅 新北營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

江怡臻酸蘇巧慧「都不會」 戴瑋姍反嗆江打擊台電基層

原民社宅與聚會所需求高 新北爭取中央資源建設及共構

騎電動滑板車上路害女騎士擦撞摔車 新北男恐挨罰3600元

相關新聞

和平新生天橋開拆 民團抗議

北市和平新生天橋使用逾40年，是許多人的生活回憶，也吸引不少劇組取景。北市府原訂昨開拆，看法兩極，逾1500人連署反對，...

板橋府中電梯墜落案 家屬攔轎申冤

新北板橋府中捷運站外電梯日前發生墜落意外，釀2人受傷，家屬昨由綠營議員聲援開記者會，控訴市府試圖淡化事件嚴重性，家屬在議...

瑠公圳頭蔡宅將拆 民團新北市府陳抗

流經雙北的瑠公圳隨都市發展，周圍土地改做其他用途，源頭處「蔡家老宅」近期將拆除，民團昨赴新北市府陳抗，籲公部門別當文化殺...

黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

新北市立黃金博物館在今(4)日舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，活動中大田市武田祐子教育長代表簽署友好合作協定書，兩所具有歷史的文化場館，未來將持續進行學術、文化活動合作，並於黃金博物館大地館舉行交流特展。

瑞芳石頭公園公園遭水沖毀 里長、志工痛心要復原

瑞芳區石山里沿著九份溪旁的石頭公園擺設，經過這兩次颱風侵襲，目前已經被洪水沖毀，今(4)日里長吳乾正再度回到現場，看著辛苦好久的建設，被大水沖毀，心中滿是不捨，要號召志工進行復原，提供給遊客宜人的親水環境。

淡水民生里防災自救 里長帶防災士志工隊打通道路

上週四康芮颱風席捲全台，超大強風所帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過多天後，在淡水民生里陳李明緣帶領下，防災士團隊進行災後復原工作，靠著自己的力量及過往的訓練，將山區道路倒下的樹木清除，也展現自主防災訓練的實際應用成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。