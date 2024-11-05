板橋府中電梯墜落案 家屬攔轎申冤

新北板橋府中捷運站外電梯日前發生墜落意外，釀2人受傷，家屬昨由綠營議員聲援開記者會，控訴市府試圖淡化事件嚴重性，家屬在議會門口對市長侯友宜「攔轎申冤」，侯安撫對方說，一定釐清責任並負責，電梯事故肇因調查1個月內對外公布。

板橋區長陳奇正昨天再度赴亞東醫院向家屬道歉，傷者55歲孫姓女子和8歲姪子在同一病床，孫女雙腳骨折，男童是脊椎骨折，兩人已完成手術休養中。陳奇正強調，事發後持續有慰問，沒有不聞不問，昨天先交付30萬元慰問金給家屬。

受害家屬昨由綠營議員陪開記者會，孫姓男童父親說，事發後，市府、公所許多人來醫院探視及拍照，卻對外隱瞞他胞姊和兒子實際傷勢，僅用擦傷、骨折帶過，實情是他胞姊雙腳開放性骨折、脊椎斷裂，孩子脊椎粉碎性骨折，「這樣只有輕傷？」

孫父說，互動過程中，感覺政府想卸責，像是基於道義提供協助，對市府要求很簡單，希望市府能履行承諾，負責醫療照護。

市議會民進團總召張維倩質疑市府掩蓋真相、淡化嚴重性，慰問像是表面功夫，讓家屬受二次傷害。

市議員陳乃瑜說，近期新北頻發生電梯傷人意外，市府要全面檢修公共使用的電梯，別虛應故事，讓人民感受到官方只想粉飾太平。

記者會後，恰好遇到侯友宜赴議會備詢，侯一下車看到孫父便走上前慰問，並說事發後有拜託亞東醫院多照顧。

孫父說「這些他都沒看到」，難道受傷的人躺在醫院不重要嗎？誰來救他們？侯連忙安撫說「我們一定幫你，你放心。」孫父說「這不是幫」，是市府責任。

侯受訪表示，他要求用最好醫療照顧這2名傷者，只要在公共領域發生事故，政府就要負起責任，區公所有專責窗口與家屬保持聯繫，將在1個月內完成事故鑑定，若廠商有疏失責任，一定追究到底。