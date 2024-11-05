聽新聞
0:00 / 0:00

板橋府中電梯墜落案 家屬攔轎申冤

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導
府中捷運站外電梯傷者家屬孫爸爸昨控訴市府作秀，在議會門口向新北市長侯友宜「攔轎申冤」。記者劉懿萱／攝影
府中捷運站外電梯傷者家屬孫爸爸昨控訴市府作秀，在議會門口向新北市長侯友宜「攔轎申冤」。記者劉懿萱／攝影

新北板橋府中捷運站外電梯日前發生墜落意外，釀2人受傷，家屬昨由綠營議員聲援開記者會，控訴市府試圖淡化事件嚴重性，家屬在議會門口對市長侯友宜「攔轎申冤」，侯安撫對方說，一定釐清責任並負責，電梯事故肇因調查1個月內對外公布。

板橋區長陳奇正昨天再度赴亞東醫院向家屬道歉，傷者55歲孫姓女子和8歲姪子在同一病床，孫女雙腳骨折，男童是脊椎骨折，兩人已完成手術休養中。陳奇正強調，事發後持續有慰問，沒有不聞不問，昨天先交付30萬元慰問金給家屬。

受害家屬昨由綠營議員陪開記者會，孫姓男童父親說，事發後，市府、公所許多人來醫院探視及拍照，卻對外隱瞞他胞姊和兒子實際傷勢，僅用擦傷、骨折帶過，實情是他胞姊雙腳開放性骨折、脊椎斷裂，孩子脊椎粉碎性骨折，「這樣只有輕傷？」

孫父說，互動過程中，感覺政府想卸責，像是基於道義提供協助，對市府要求很簡單，希望市府能履行承諾，負責醫療照護。

市議會民進團總召張維倩質疑市府掩蓋真相、淡化嚴重性，慰問像是表面功夫，讓家屬受二次傷害。

市議員陳乃瑜說，近期新北頻發生電梯傷人意外，市府要全面檢修公共使用的電梯，別虛應故事，讓人民感受到官方只想粉飾太平。

記者會後，恰好遇到侯友宜赴議會備詢，侯一下車看到孫父便走上前慰問，並說事發後有拜託亞東醫院多照顧。

孫父說「這些他都沒看到」，難道受傷的人躺在醫院不重要嗎？誰來救他們？侯連忙安撫說「我們一定幫你，你放心。」孫父說「這不是幫」，是市府責任。

侯受訪表示，他要求用最好醫療照顧這2名傷者，只要在公共領域發生事故，政府就要負起責任，區公所有專責窗口與家屬保持聯繫，將在1個月內完成事故鑑定，若廠商有疏失責任，一定追究到底。

記者會 電梯 骨折

延伸閱讀

板橋府中電梯下墜 受害者脊椎斷裂命危...家屬控：市府作秀

板橋大樓起火百餘警消搶救 幸無人傷亡

基隆麗榮皇冠大樓3人受困17樓電梯 每次下墜2樓⋯外國男獲救嚇壞

中央新增天氣預報時段 新北研議是否要延後公布颱風假

相關新聞

和平新生天橋開拆 民團抗議

北市和平新生天橋使用逾40年，是許多人的生活回憶，也吸引不少劇組取景。北市府原訂昨開拆，看法兩極，逾1500人連署反對，...

板橋府中電梯墜落案 家屬攔轎申冤

新北板橋府中捷運站外電梯日前發生墜落意外，釀2人受傷，家屬昨由綠營議員聲援開記者會，控訴市府試圖淡化事件嚴重性，家屬在議...

瑠公圳頭蔡宅將拆 民團新北市府陳抗

流經雙北的瑠公圳隨都市發展，周圍土地改做其他用途，源頭處「蔡家老宅」近期將拆除，民團昨赴新北市府陳抗，籲公部門別當文化殺...

黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

新北市立黃金博物館在今(4)日舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，活動中大田市武田祐子教育長代表簽署友好合作協定書，兩所具有歷史的文化場館，未來將持續進行學術、文化活動合作，並於黃金博物館大地館舉行交流特展。

瑞芳石頭公園公園遭水沖毀 里長、志工痛心要復原

瑞芳區石山里沿著九份溪旁的石頭公園擺設，經過這兩次颱風侵襲，目前已經被洪水沖毀，今(4)日里長吳乾正再度回到現場，看著辛苦好久的建設，被大水沖毀，心中滿是不捨，要號召志工進行復原，提供給遊客宜人的親水環境。

淡水民生里防災自救 里長帶防災士志工隊打通道路

上週四康芮颱風席捲全台，超大強風所帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過多天後，在淡水民生里陳李明緣帶領下，防災士團隊進行災後復原工作，靠著自己的力量及過往的訓練，將山區道路倒下的樹木清除，也展現自主防災訓練的實際應用成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。