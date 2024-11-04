大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明年提供40場運動賽事

台北大巨蛋傳出明年因舉辦世壯運，僅提供中華職棒20場賽事，但各球團認為場次太少，呼籲應增加，遠雄今下午表示與中職協調後多釋出9場次，確保明年保底有29場。北市體育局表示，將從原世壯運預匡檔期內撥出6場次供中職使用，也呼籲遠雄公開明年排程，並確保明年須提供40場以上包含棒球在內的競技運動賽事檔期，使全年度體育賽事活動占50％以上。

局長王泓翔表示，大巨蛋需以棒球為主的體育場館，必須以體育賽事為優先，任何演唱會等非體育賽事活動不得排擠，將爭取明年世界棒球經典賽資格賽、世壯運於大巨蛋舉行，均合理使用大巨蛋用於棒球及體育推廣，且絕對支持國內職棒發展，強力要求遠雄巨蛋公司，明年須提供40場以上包含棒球在內的競技運動賽事檔期，使全年度體育賽事活動占50％以上。

王泓翔說，樂見遠雄從原提供中職20場次，再多釋出9場次支持國內棒球，但仍應公開透明明年度體育賽事檔期及演唱會等其他活動檔期安排情況，不應為追求獲利而拋棄大巨蛋為棒球而生的初衷。

體育局強調，後續將嚴格要求遠雄，基於公共建設公開透明的營運基礎上，建立透明化的檔期公開申請機制，為確保大巨蛋體育賽事比率達50%以上，未來每年也會於前一年度定期召開場地預控協調會議，使大巨蛋能優先舉辦國際棒球賽、國際運動及中職賽事，以符合大巨蛋最初興建目的。