「勿讓颱風假政治化」 議員建議由中央統一宣布

康芮颱風日前襲台，北市上月31日停班停課，11月1日未達標準正常上班課，但因災後未復原影響交通等，引起民眾批評。議員徐弘庭建議，市府評估停班課，都是依照中央給的標準，應由中央統一宣布各個生活圈放假與否，地方政府再決定細部地點。北市府祕書長李泰興回應，將帶回府方討論。

依據現行「天然災害停止上班及上課作業辦法」，由各縣市政府按預測風力、雨量警戒值等科學數據，決定後通報人事行政總處彙整，但每當颱風天很多民眾就會跑到縣市首長臉書灌留言，但事實上會不會放颱風假都是依據科學標準來判斷。

議員徐弘庭指出，是否放颱風假，應交由中央依科學數據，統一宣布放颱風假與否，現在颱風是否放假，都成為討論重點，變「民粹化」並非好事，去政治化最好的方式就是讓沒有選票壓力的人，按科學數據討論，若地方出現災情，並因應災情發生實況、雨量等，再自行決定哪些細部地方放假，留有靈活決策空間，盼市府在行政院會具體提出這個方案。

市府秘書長李泰興允諾，府內會來討論，但颱風預報確定籠罩強風豪雨內，由中央決定是沒問題，不過因極端氣候影響，強降雨會集中，山區交通容易受組之類，地方首長還是要有靈活決策空間，根據實際情況因地制宜。