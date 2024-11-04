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議員提八里汙水廠遷至港外 新北：要與台北港協議

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
國民黨新北市議員陳家琪提議，將八里汙水廠遷至港外。記者劉懿萱／攝影
國民黨新北市議員陳家琪提議，將八里汙水廠遷至港外。記者劉懿萱／攝影

八里汙水廠逐年由北市移交給新北，國民黨新北市議員陳家琪提議，將八里汙水廠遷至港外，並籌設二級廠，讓十三行博物館的觀光廊帶更完整。新北水利局長宋德仁說，該區屬於台北港範圍，需要跟他們協議，未來會再評估，市府也將規畫5座水資源中心分散八里汙水廠量能。

陳家琪說，八里汙水廠每日處理120萬噸生活污水，影響民生的同時給予地方建設更大幫助，盼提高八里汙水廠回饋金，現已修訂辦法將1噸0.025元調高到0.075元，已送到法制單位審議。新北市長侯友宜說，他支持提高。宋德仁表示，目前汙水廠已清點4000多項設備，10月16開始點交，2周會點交一次，看半年有無辦法點交完。

陳家琪也提出，八里汙水廠設置20多年，設備老舊，維修成本高，未來有無可能遷至港外，並設二級廠，讓十三行博物館的觀光廊帶更完整。

宋德仁說，移到港外屬於台北港範圍，土地能否使用要跟他們協議，畢竟是海埔新生地，安全與環境容許與否要再研究，原本有提出做二期，但因為十三行博物館涉及文資不能開挖，且未來有5座水資源回收中心，八里汙水廠處理量會逐年減量。

水利局指出，5座規畫處理量包含在蘆北中心每日5.8萬噸、塭仔圳中心每日4.2萬噸、板中每日2.1萬噸、樹林每日3.3萬噸、新店每日3.8萬噸，總分散處理量達到每日19.2萬噸，其中塭仔圳水資中心將於2028年啟動規畫設計，其它4座則配合都市計畫及審議程序辦理。

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