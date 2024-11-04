江怡臻酸蘇巧慧「都不會」 戴瑋姍反嗆江打擊台電基層

國民黨新北市議員江怡臻質詢有關天災內容，今暗酸民進黨立委蘇巧慧自稱「慧慧慧」，其實「我看是都不會吧」，民進黨新北市議員戴瑋姍批評，江又扭曲，為批評而批評，無視並打擊台電基層努力；蘇從風災前就與區長、里長們密切聯繫，還協助台電工班，江卻睜眼說瞎話。

新北市議會今總質詢，江怡臻指出，土樹三鶯地區汙水下水道普及率、都市計畫，因經費中央給太少或卡關內政部，遲遲無法推展，暗批該區立委蘇巧慧自稱「慧慧慧」，但選區事物都卡關「我看是都不會吧」。市長侯友宜則說，盼新北出身的立委及各級民代，多幫新北溝通協調。

戴瑋姍批評，江怡臻又在議會公然扭曲事實，把市民當傻瓜，颱風災損難免，災後台電拚全力搶修，侯友宜今說新北剩一百多戶尚須復電，可見搶災人員有多麼努力，江卻還停留在18萬戶停電的時空，完全無視台電搶災人員三餐都只能在復原現場解決的辛苦，只會在議會出一張嘴批評，嚴重打擊基層人員的努力。

戴瑋姍表示，看不慣江怡臻總是炒作知名度，為批評而批評，蘇巧慧從風災前就與區長、里長們保持密切聯繫，還時時掌握救災現場狀況，協助調派台電工班幫忙區域復電，都有訊息往來佐證，卻還可以睜眼說瞎話。