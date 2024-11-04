原民社宅與聚會所需求高 新北爭取中央資源建設及共構

新北瑞芳阿美家園災情引發各界關注原民居安，新北市議員宋雨蓁今質詢提到，先前說要蓋原民社宅也落空，淡水近期有塊國有地適合建聚會所及社宅，希望市府積極做。新北城鄉局強調，淡水望高樓段有中央規畫社宅，會思考如何共構聚會所，也會跟中央爭取樹林原民專屬社宅。

宋雨蓁今下午於新北市議會市政總質詢關注原住民族居住議題，她帶領族人到議會陳情，批評市府沒認真看待族人居住問題，當初對河海濱住民恩威並施，除強拆外也有推換約措施，繼續留下抗爭的族人成為合法聚落，但很多離開的住進原民國宅，卻因為收入超過3萬2800元而被趕出。她期間細數過往族人與行政機關的衝突，並播放當時影片，族人也於議會三樓喊話，現場氣氛凝重。

宋雨蓁指出，不少族人遷移出來，居住權應該被保障，但很多除收入問題，只要在台灣有不動產超過650萬元也會被趕出來，卻只拿「依法行政」做解釋，檢視原民局對原民國宅管理是以行政規則位階的「出租管理要點」，相關嚴苛條件想加就加，而非像城鄉局管理社宅有母法。

宋雨蓁也批評，新北社宅供不應求是事實，先前規畫原民專屬社宅在樹林南園段，後來又改柑園段，最後沒有下文；最近立委黃仁有去勘查淡水望高樓段583-2號，爭取中央出資建立聚會所，但國產署說除非有搭配社宅，否則要有償撥用，市府應設法先將相關計畫提出，再來思考中央地方怎麼分工。另外，瑞芳阿美家園近期受風災影響，但因為不在都市計畫範圍內，建議市府要有整體規畫。

侯友宜表示，因為望高樓段583-2號面積不大僅有622平方公尺，也難規畫，另外不遠處有另外國有地，會責成城鄉局看怎麼整合兩塊地；南園段原民專屬社宅因為經費較高，但也會持續爭取。城鄉局長黃國峰補充，望高樓段583-2號一百公尺內另一處有塊中央規畫3800平方公尺社宅，會思考如何將聚會所共構，這會去跟中央看如何爭取。