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原民社宅與聚會所需求高 新北爭取中央資源建設及共構

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
新北市議員宋雨蓁今下午於新北市議會市政總質詢關注原住民族居住議題，批評市府沒認真看待族人居住問題。記者李成蔭／攝影
新北市議員宋雨蓁今下午於新北市議會市政總質詢關注原住民族居住議題，批評市府沒認真看待族人居住問題。記者李成蔭／攝影

新北瑞芳阿美家園災情引發各界關注原民居安，新北市議員宋雨蓁今質詢提到，先前說要蓋原民社宅也落空，淡水近期有塊國有地適合建聚會所及社宅，希望市府積極做。新北城鄉局強調，淡水望高樓段有中央規畫社宅，會思考如何共構聚會所，也會跟中央爭取樹林原民專屬社宅。

宋雨蓁今下午於新北市議會市政總質詢關注原住民族居住議題，她帶領族人到議會陳情，批評市府沒認真看待族人居住問題，當初對河海濱住民恩威並施，除強拆外也有推換約措施，繼續留下抗爭的族人成為合法聚落，但很多離開的住進原民國宅，卻因為收入超過3萬2800元而被趕出。她期間細數過往族人與行政機關的衝突，並播放當時影片，族人也於議會三樓喊話，現場氣氛凝重。

宋雨蓁指出，不少族人遷移出來，居住權應該被保障，但很多除收入問題，只要在台灣有不動產超過650萬元也會被趕出來，卻只拿「依法行政」做解釋，檢視原民局對原民國宅管理是以行政規則位階的「出租管理要點」，相關嚴苛條件想加就加，而非像城鄉局管理社宅有母法。

宋雨蓁也批評，新北社宅供不應求是事實，先前規畫原民專屬社宅在樹林南園段，後來又改柑園段，最後沒有下文；最近立委黃仁有去勘查淡水望高樓段583-2號，爭取中央出資建立聚會所，但國產署說除非有搭配社宅，否則要有償撥用，市府應設法先將相關計畫提出，再來思考中央地方怎麼分工。另外，瑞芳阿美家園近期受風災影響，但因為不在都市計畫範圍內，建議市府要有整體規畫。

侯友宜表示，因為望高樓段583-2號面積不大僅有622平方公尺，也難規畫，另外不遠處有另外國有地，會責成城鄉局看怎麼整合兩塊地；南園段原民專屬社宅因為經費較高，但也會持續爭取。城鄉局長黃國峰補充，望高樓段583-2號一百公尺內另一處有塊中央規畫3800平方公尺社宅，會思考如何將聚會所共構，這會去跟中央看如何爭取。

原民局強調，為落實居住正義，每2年皆依規定針對原民社宅承租戶辦理續租資格審查，確保住宅資源合理分配，拆遷戶續租期限達12年；現新店中正社宅計46戶拆遷戶已居住達30年以上、三峽隆恩埔社宅計11戶拆遷戶已居住達15年以上，在政府社宅遷居政策的幫助下，許多族人得以在租金較低的情況下安穩生活。

新北市議員宋雨蓁今下午於新北市議會市政總質詢關注原住民族居住議題，批評市府沒認真看待族人居住問題。記者李成蔭／攝影
新北市議員宋雨蓁今下午於新北市議會市政總質詢關注原住民族居住議題，批評市府沒認真看待族人居住問題。記者李成蔭／攝影

原住民 社宅

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