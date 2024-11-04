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揉合古今！北投關渡宮辦成年禮 40名青少年宮內實境解謎

中央社／ 台北4日電
台北市北投區公所日前攜手關渡宮舉辦成年禮活動，除依循傳統祈求神明庇佑，今年也首度舉辦實境解謎，讓40名青少年在北台灣歷史最悠久、香火鼎盛逾300年的關渡宮內探索、闖關。圖／北投區公所提供（中央社）
台北市北投區公所日前攜手關渡宮舉辦成年禮活動，除依循傳統祈求神明庇佑，今年也首度舉辦實境解謎，讓40名青少年在北台灣歷史最悠久、香火鼎盛逾300年的關渡宮內探索、闖關。圖／北投區公所提供（中央社）

以在地文化為主軸，台北市北投區公所今年在歷史逾300年的關渡宮內舉辦成年禮，40名青少年循古禮祈求神明庇佑、奉茶感謝親恩，再仰賴同儕互助通過實境解謎領取成年證書。

台北市北投區公所2日攜手關渡宮舉辦成年禮活動，40名16至18歲的青少年在家長陪同下，依循傳統向媽祖祈求保平安、長智慧，再到文昌帝君殿進行「魁星點斗」儀式，祈求考試無往不利。

北投區公所今天透過新聞稿表示，此次活動重頭戲「以茶傳孝」特別找來專家帶領青少年體驗點茶文化，禮生會向家長奉上自己所沖泡的飲品，表達對養育之恩的感謝，家長則送上代表傳承的回禮。

北投區公所區長吳重信指出，除了體驗儀式感，也希望青少年能更加了解腳下土地的歷史，所以今年首度舉辦實境解謎活動，讓禮生在北台灣歷史最悠久、香火鼎盛逾300年的關渡宮內自由探索，闖關通過就能領取成年證書及實用禮品。

吳重信說，「成年」不只是年齡達標，更代表獨立自主的人格，是人生重要的里程碑之一，祝福青少年能帶著家長及神明的祝福，以成熟堅強的態度迎接人生挑戰。

參與活動的新住民孟小姐笑說，這是孩子的第一次、也是她的第一次成年禮，不只有感人的奉茶傳統儀式，還有孩子可與他人互動並交到新朋友的解謎遊戲，這些都會是全家人非常珍惜的美好回憶。

人生 北市 北投 神明

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