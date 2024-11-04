北市和平新生天橋將拆引爭議 新北續推「減法工程」

北市和平新生天橋使用逾40年將拆除引爭議，新北情況也引發關注。新北養工處表示，新北有陸橋存廢SOP，大家有共識才公布並試辦封閉後拆除，因此拆除政策會持續推動，近期才剛拆一座，全市剩餘98座陸橋。

新北近年推動城市減法工程，逐步拆除使用率低、老舊的陸橋，像近期新店區寶橋路通用陸橋9月間功成身退，是新北市升格以來拆除的第55座人行陸橋；中和高中陸橋也於11月2日拆除，成為拆除的第56座，全市剩下98座陸橋。

民眾看法兩極，有些民眾認為陸橋拆除後，市容煥然一新，有助提升人行友善度；也有人認為陸橋拆除，從小的記憶不見了，回憶就這樣被帶走，這也是為什麼台北和平新生天橋引發爭議。

養工處橋隧科長黃柏升說明，其實新北幾乎都沒有爭議，因為都會遵照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序來推動「城市減法工程」，由區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長在拆除前會勘並取得共識，並試辦1個月封閉改變民眾通行習慣，在無反對意見後才拆除；因此接下來會持續推動拆除政策，也規畫再安排拆除中和長壽陸橋。

黃柏升表示，過去比較有取消拆除規畫的案例大多為校園周圍，家長因為還是擔心孩童過馬路問題而反對拆除，那市府當然從善如流不拆除，將地方民意及需求擺第一，只要沒有安全行問題，不會「為拆而拆」。據了解，像板橋自強陸橋就是一個案例。

另外，位於中和、板橋交界的民族陸橋，也是拆除前遭反對，過段時間又拆除。地方民眾說，因為該路口道路複雜，大家覺得過馬路不方便才反對，後來交通改善，大家就同意拆除。黃柏升也說，過程中一定也會做好配套措施，像民族陸橋案例就是新增闢護島、導正行穿線，後面就順利拆除。

工務局補充，將持續針對使用率低的陸橋辦理評估拆橋作業，以提升市容景觀，拆除後的陸橋原址處會設置QR Code地磚，市民可到現場用手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感仍可永久留存。