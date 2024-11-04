黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

新北市立黃金博物館在今(4)日舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，活動中大田市武田祐子教育長代表簽署友好合作協定書，兩所具有歷史的文化場館，未來將持續進行學術、文化活動合作，並於黃金博物館大地館舉行交流特展。

黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館成立20年來，規劃各類型不同的主題展覽、節慶活動，深受國內外遊客的喜愛。根據交通部觀光署的統計，2024上半年最多人次造訪的博物館，黃金博物館名列全臺第10名，新北市第1名。

11月4日除了慶祝黃金博物館生日，也是與日本石見銀山世界遺產中心正式締結姊妹館之日，希望雙方能在學術、文化、教育、觀光等面向，有更進一步的認識與交流。同時也讓我們向石見銀山學習，作為一座世界遺產等級的礦山，在保存推廣、社區參與等面向，應有的視野與作為。

締結儀式由瑞芳高工瑞光儀隊表演揭開序幕，後由大田市武田祐子教育長代表與黃金博物館館長林文中共同簽屬友好合作協定書並交換信物，並一同切蛋糕慶祝黃金博物館20歲生日。

為讓遊客更加認識姊妹館，黃金博物館在大地館1樓規劃「世界遺產在礦山-日本石見銀山特展」， 介紹銀礦山的歷史、金銀兩座礦山的交流，以及向世界遺產學習等單元；另外也在共學館展出「113年水金九礦山學成果微型展」，透過海報、影片及展品，呈現博物館與地方社群合作進行礦業資產保存與活化的「水金九礦山學」。