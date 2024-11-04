快訊

中職／府城金孫→台灣金孫 古林睿煬奪MVP打破18年土投乾旱期

黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市立黃金博物館舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，並一同切蛋糕慶祝黃金博物館20歲生日。圖／觀天下有線電視提供
新北市立黃金博物館舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，並一同切蛋糕慶祝黃金博物館20歲生日。圖／觀天下有線電視提供

新北市立黃金博物館在今(4)日舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，活動中大田市武田祐子教育長代表簽署友好合作協定書，兩所具有歷史的文化場館，未來將持續進行學術、文化活動合作，並於黃金博物館大地館舉行交流特展。

黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館成立20年來，規劃各類型不同的主題展覽、節慶活動，深受國內外遊客的喜愛。根據交通部觀光署的統計，2024上半年最多人次造訪的博物館，黃金博物館名列全臺第10名，新北市第1名。

11月4日除了慶祝黃金博物館生日，也是與日本石見銀山世界遺產中心正式締結姊妹館之日，希望雙方能在學術、文化、教育、觀光等面向，有更進一步的認識與交流。同時也讓我們向石見銀山學習，作為一座世界遺產等級的礦山，在保存推廣、社區參與等面向，應有的視野與作為。

締結儀式由瑞芳高工瑞光儀隊表演揭開序幕，後由大田市武田祐子教育長代表與黃金博物館館長林文中共同簽屬友好合作協定書並交換信物，並一同切蛋糕慶祝黃金博物館20歲生日。

為讓遊客更加認識姊妹館，黃金博物館在大地館1樓規劃「世界遺產在礦山-日本石見銀山特展」， 介紹銀礦山的歷史、金銀兩座礦山的交流，以及向世界遺產學習等單元；另外也在共學館展出「113年水金九礦山學成果微型展」，透過海報、影片及展品，呈現博物館與地方社群合作進行礦業資產保存與活化的「水金九礦山學」。

世界遺產 新北 瑞芳 瑞芳高工 礦山 黃金博物館

延伸閱讀

振興花蓮觀光 觀光署加碼單月補助2500元

鼓勵旅客多停留花蓮 觀光署推3.0 plus最高補助5000元

前3季累積 陸黃金消費量逾741噸

五月天花蓮演唱會延期 觀光署改口：加碼住宿補助照常

相關新聞

大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明年提供40場運動賽事

台北大巨蛋傳出明年因舉辦世壯運，僅提供中華職棒20場賽事，但各球團認為場次太少，呼籲應增加，遠雄今下午表示與中職協調後多釋出...

「勿讓颱風假政治化」 議員建議由中央統一宣布

康芮颱風日前襲台，北市上月31日停班停課，11月1日未達標準正常上班課，但因災後未復原影響交通等，引起民眾批評。議員徐弘...

黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

新北市立黃金博物館在今(4)日舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，活動中大田市武田祐子教育長代表簽署友好合作協定書，兩所具有歷史的文化場館，未來將持續進行學術、文化活動合作，並於黃金博物館大地館舉行交流特展。

瑞芳石頭公園公園遭水沖毀 里長、志工痛心要復原

瑞芳區石山里沿著九份溪旁的石頭公園擺設，經過這兩次颱風侵襲，目前已經被洪水沖毀，今(4)日里長吳乾正再度回到現場，看著辛苦好久的建設，被大水沖毀，心中滿是不捨，要號召志工進行復原，提供給遊客宜人的親水環境。

淡水民生里防災自救 里長帶防災士志工隊打通道路

上週四康芮颱風席捲全台，超大強風所帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過多天後，在淡水民生里陳李明緣帶領下，防災士團隊進行災後復原工作，靠著自己的力量及過往的訓練，將山區道路倒下的樹木清除，也展現自主防災訓練的實際應用成果。

淡水女路4.0成果展富教育性 顛覆傳統導覽經驗之想

新北市社會局結合新北市社區旅學關懷協會及淡水區公所聯合舉辦「淡水女路4.0」成果發表會，透過結合女性力量以及淡水地方文化特色，並利用時下流行的實境解謎遊戲，讓參與者同時可以多元學習與探索，更添加了許多樂趣與參與感，顛覆對於傳統導覽經驗之想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。