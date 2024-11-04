瑞芳石頭公園公園遭水沖毀 里長、志工痛心要復原

瑞芳區石山里沿著九份溪旁的石頭公園擺設，經過這兩次颱風侵襲，目前已經被洪水沖毀，今(4)日里長吳乾正再度回到現場，看著辛苦好久的建設，被大水沖毀，心中滿是不捨，要號召志工進行復原，提供給遊客宜人的親水環境。

這幾年，瑞芳金瓜石石山里，因為有不少觀光步道，也吸引越來越多遊客造訪，而地方也利用地質環境，早期因石山里石頭特別多，因此里而得名，里長和志工在外九份溪畔設置石頭公園，用現有的大石頭當素材，再擺放幾張石桌椅，就成了遊客休憩親水的空間。

石山里里長吳乾正說，由於石頭公園設置地點就位在溪旁，這兩次颱風來，豐沛的溪水量和衝擊力將石頭公園毀於一旦，地方看著努力好久的成果化為烏有，心中滿是不捨，但也強打精神，準備要來進行復原工作。

志工陳石城表示，這麼好的天然環境，也終究敵不過大自然的破壞，雖然不捨，但還是要趕快進行復原工作，以提供遊客宜人的休憩環境。