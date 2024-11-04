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淡水民生里防災自救 里長帶防災士志工隊打通道路
上週四康芮颱風席捲全台，超大強風所帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過多天後，在淡水民生里陳李明緣帶領下，防災士團隊進行災後復原工作，靠著自己的力量及過往的訓練，將山區道路倒下的樹木清除，也展現自主防災訓練的實際應用成果。
民生里長陳李明緣表示，民生里過去辦理自主防災社區，里內有36位防災士志工，目前有26位已經拿到防災士證照，在上週颱風來襲時，依照演練時的指揮程序，除了區公所提供的部份大型機具協助外，有多達二十多處的道路樹倒路障，都是防災士與里長志工們一起排除。
今(4)日是風災過後的第四天，一早來到民生里看到里長陳李明緣依然還親自在鋸樹，將傾倒的樹木給清除下來，避免造成危險。
里長陳李明緣指出，在上週颱風過後，於民生里大同路與樹梅坑許多樹木被強風吹倒，而且壓倒電線杆，經過防災士志工的共同努力，三天的時間也恢復許多道路與公園樹木清除，也展現社區自主防災的重要性。
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