淡水女路4.0成果展富教育性 顛覆傳統導覽經驗之想
新北市社會局結合新北市社區旅學關懷協會及淡水區公所聯合舉辦「淡水女路4.0」成果發表會，透過結合女性力量以及淡水地方文化特色，並利用時下流行的實境解謎遊戲，讓參與者同時可以多元學習與探索，更添加了許多樂趣與參與感，顛覆對於傳統導覽經驗之想像。
新北市社會局副局長吳淑芳表示，淡水女路，除促進女性社會參與，也提升二度就業及中高齡女性經濟實力。
現場成果發表會由學員扮裝演出張聰明與馬偕博士的故事，還有蔡阿信醫師，女詩人汪李如月在淡水發光發熱的傳奇，今年度淡水女路開發全台第一套《性平教育城市解謎》，透過培訓劇本創作、演員與導演技能訓練、辦理影像敘事工作坊等，創造一個引人入勝的城市解謎體驗。在體驗中結合女性故事、教育、視覺元素，讓參與者更能深入了解在地文化、歷史與性別平等議題，創新性地結合到地方女史、教育、戲劇和旅行等多元元素，提供有趣而富有教育性的體驗。
新北市社區旅學關懷協會李琪理事長表示，自110年起透過淡水女路培力計畫至今已超過100位婦女培養導覽專能培力，並開闢四條女路，成功幫助50位以上女性成為在地導覽員創造非典型就業機會，透過彈性就業模式及準備性就業職場，開創多元友善的就業環境。淡水女路4.0共有22位學員完成培訓巡演，其中還包含3位新住民女性，除讓新住民看見淡水在地歷史，也展現新北市是個多元友善的城市。
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