快訊

中職／府城金孫→台灣金孫 古林睿煬奪MVP打破18年土投乾旱期

淡水女路4.0成果展富教育性 顛覆傳統導覽經驗之想

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
「淡水女路4.0」成果發表會，透過結合女性力量以及淡水地方文化特色，顛覆對於傳統導覽經驗之想像。圖／紅樹林有線電視提供
「淡水女路4.0」成果發表會，透過結合女性力量以及淡水地方文化特色，顛覆對於傳統導覽經驗之想像。圖／紅樹林有線電視提供

新北市社會局結合新北市社區旅學關懷協會及淡水區公所聯合舉辦「淡水女路4.0」成果發表會，透過結合女性力量以及淡水地方文化特色，並利用時下流行的實境解謎遊戲，讓參與者同時可以多元學習與探索，更添加了許多樂趣與參與感，顛覆對於傳統導覽經驗之想像。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，淡水女路，除促進女性社會參與，也提升二度就業及中高齡女性經濟實力。

現場成果發表會由學員扮裝演出張聰明與馬偕博士的故事，還有蔡阿信醫師，女詩人汪李如月在淡水發光發熱的傳奇，今年度淡水女路開發全台第一套《性平教育城市解謎》，透過培訓劇本創作、演員與導演技能訓練、辦理影像敘事工作坊等，創造一個引人入勝的城市解謎體驗。在體驗中結合女性故事、教育、視覺元素，讓參與者更能深入了解在地文化、歷史與性別平等議題，創新性地結合到地方女史、教育、戲劇和旅行等多元元素，提供有趣而富有教育性的體驗。

新北市社區旅學關懷協會李琪理事長表示，自110年起透過淡水女路培力計畫至今已超過100位婦女培養導覽專能培力，並開闢四條女路，成功幫助50位以上女性成為在地導覽員創造非典型就業機會，透過彈性就業模式及準備性就業職場，開創多元友善的就業環境。淡水女路4.0共有22位學員完成培訓巡演，其中還包含3位新住民女性，除讓新住民看見淡水在地歷史，也展現新北市是個多元友善的城市。

新住民 新北 淡水 醫師

延伸閱讀

31部紀錄片免費看！2024新北市國際紀錄片月登場 邀民眾觀影支持紀實影像

淡水警攜手福佑宮 打造專屬宣導品「無敵乖乖」

影／淡水火爆大叔騎車故意衝撞打架 對警怒嗆「恁爸」不爽

颱風後上班日 新北淡水里長出動志工將馬路倒樹移除

相關新聞

大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明年提供40場運動賽事

台北大巨蛋傳出明年因舉辦世壯運，僅提供中華職棒20場賽事，但各球團認為場次太少，呼籲應增加，遠雄今下午表示與中職協調後多釋出...

「勿讓颱風假政治化」 議員建議由中央統一宣布

康芮颱風日前襲台，北市上月31日停班停課，11月1日未達標準正常上班課，但因災後未復原影響交通等，引起民眾批評。議員徐弘...

黃金博物館20歲生日 台日金、銀礦山締結姊妹館

新北市立黃金博物館在今(4)日舉行與日本石見銀山世界遺產中心締結姊妹館儀式及20週年生日茶會，活動中大田市武田祐子教育長代表簽署友好合作協定書，兩所具有歷史的文化場館，未來將持續進行學術、文化活動合作，並於黃金博物館大地館舉行交流特展。

瑞芳石頭公園公園遭水沖毀 里長、志工痛心要復原

瑞芳區石山里沿著九份溪旁的石頭公園擺設，經過這兩次颱風侵襲，目前已經被洪水沖毀，今(4)日里長吳乾正再度回到現場，看著辛苦好久的建設，被大水沖毀，心中滿是不捨，要號召志工進行復原，提供給遊客宜人的親水環境。

淡水民生里防災自救 里長帶防災士志工隊打通道路

上週四康芮颱風席捲全台，超大強風所帶給全台灣相當多的大小零星災情，經過多天後，在淡水民生里陳李明緣帶領下，防災士團隊進行災後復原工作，靠著自己的力量及過往的訓練，將山區道路倒下的樹木清除，也展現自主防災訓練的實際應用成果。

淡水女路4.0成果展富教育性 顛覆傳統導覽經驗之想

新北市社會局結合新北市社區旅學關懷協會及淡水區公所聯合舉辦「淡水女路4.0」成果發表會，透過結合女性力量以及淡水地方文化特色，並利用時下流行的實境解謎遊戲，讓參與者同時可以多元學習與探索，更添加了許多樂趣與參與感，顛覆對於傳統導覽經驗之想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。