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中國貨輪擱淺 野柳海岸礁石區意外成觀光熱點

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
中國籍貨輪鈺洲啟航輪在野柳海岸礁石區擱淺，海域意外成了觀光熱點，民眾紛紛搶看這艘價值十幾億元的貨輪。圖／紅樹林有線電視提供
中國籍貨輪鈺洲啟航輪在野柳海岸礁石區擱淺，海域意外成了觀光熱點，民眾紛紛搶看這艘價值十幾億元的貨輪。圖／紅樹林有線電視提供

中國籍貨輪鈺洲啟航輪在野柳海岸礁石區擱淺，障礙排除的作業需看海況許可才能進場作業，不過在擱淺這幾日，卻也讓周邊能看到鈺洲啟航船體的海域意外成了觀光熱點，民眾紛紛搶看這艘價值十幾億元的貨輪。 遊客說，在媒體上看到這裡有擱淺的貨輪，排除後以後就看不到了，所以特地過來看一下。

野柳地質公園第三區一般來說遊客較少到訪，不過鈺洲啟航輪的擱淺，也讓這個位在需要走過長路與爬梯的涼亭充滿了人潮。此外，雖然鈺洲啟航擱淺多日，不過相關單位的監測與油污外露的預防作業可是一刻都沒有停擺。

海洋保育署署長陸曉筠指出，從鈺洲啟航擱淺野柳至今海保署都一直持續的觀測，並且模擬漏油可能會影響的海洋狀態，好消息是貨輪至今都相當穩固的坐落在相同的位置上，且若是發生漏油情勢相關的人力、資材都是備好待命，第一時間就會立即進行防污的佈防佈設。

漏油 萬里 野柳

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