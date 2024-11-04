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懷孕被逼退最多…北市5年615件性平申訴 僅開罰28件

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市府1999申訴案超過600件性平案，勞動局只開罰28件。記者林澔一／攝影
北市府1999申訴案超過600件性平案，勞動局只開罰28件。記者林澔一／攝影

北市府首創「性別平等辦公室」，但市府13名委員中，僅2人為女性，議員洪婉臻今質詢，批評市府假平等，認為男性無法理解女性困境；另統計北市府1999申訴案，逾600件性平案，勞動局只開罰28件，裁罰率不到5%。北市府秘書長李泰興承諾會要求勞動局檢討。

台北市性別平等辦公室設有性平委員，成員為13名府內委員、17名府外委員。洪婉臻指出，13名府內委員中，只有2人為女性，其餘皆為男性，批評市府「假平等」，認為男性根本無法理解女性困境。

洪婉臻表示，北市府處理性平申訴案速度太慢，一般案件88天、特殊案件178天，在被害者傷口撒鹽。根據市府統計，1999受理與「懷孕」、「育嬰假」、「育嬰留職津貼」有關內容，5年內有615件，只有28件被開罰，裁罰率4.5%，以公司拒絕勞工產檢假強迫勞工懷孕離職、懷孕不續聘、懷孕不適任等最多，占52.6%。

北市社會局回應，依照委員會設置要點，府內性平委員包含市長、副市長、民政局、教育局、產發局、社會局、勞動局、警察局、衛生局、文化局、法務局、人事處與研考會主委等局處首長，剛好局長們都是男生，只有社會局長姚淑文、副市長林奕華為女性，並非刻意找男性擔任性平委員，府內外30名委員中，有17位為女性。

北市府秘書長李泰興說，會要求勞動局檢討，保障懷孕婦女的工作權。勞動局長高寶華回應，性平申訴案的處理速度有加快，但每個案件樣態不同，沒有辦法計算平均處理時間，對於違法企業裁罰率也會檢討改善。

北市府 性平 懷孕

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