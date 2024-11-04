北市3間醫院空品檢測未過 環保局令限期改善

秋冬換季日夜溫差大，民眾容易感冒進出醫院，北市環保局針對室內百貨公司及醫療機構室內空氣品質專案稽查，其中新光吳火獅紀念醫院、馬偕兒童醫院、三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處有細菌數及二氧化碳濃度超標狀況，要求3間醫院限期改善，若複檢不合格最高可開罰25萬。

環保局表示，本次專案共稽查醫療機構23處及百貨公司36處，百貨公司全數合格，有3處醫療機構的室內空品超標，包括新光吳火獅紀念醫院細菌數達1754 CFU/m3（菌落數/立方公尺），馬偕兒童醫院細菌數達2640 CFU/m3，超過細菌管制標準1500 CFU/m3。

此外，三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處二氧化碳濃度達1187 ppm，超過二氧化碳管制標準1000 ppm。

環保局說，醫院人流量大易有細菌數過高的問題，而場內若有潮濕髒汙的區域，會有利於微生物孳生，可透過室內清潔、消毒、殺菌，並保持乾燥。同時選用適當設備加強通風換氣，降低室內二氧化碳濃度，並請專業空調廠商定期維護保養，也可在空調設備加裝紫外燈等殺菌設備，以提升室內空品