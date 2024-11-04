大巨蛋明年中職場次保底29場 加上特殊賽事有望40場

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋傳出明年僅提供中華職棒20場賽事，各球團呼籲增加，經過場地方遠雄巨蛋公司和中職協調，將在既有場次多提供3周9場次，確保將有29場例行賽，若加上熱身賽、季後賽、總冠軍賽、明星賽場次，有機會上看40場。圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋傳出明年僅提供中華職棒20場賽事，各球團呼籲增加，經過場地方遠雄巨蛋公司和中職協調，將在既有場次多提供3周9場次，確保將有29場例行賽，若加上熱身賽、季後賽、總冠軍賽、明星賽場次，有機會上看40場。圖／聯合報系資料照片

台北大巨蛋傳出明年僅提供中華職棒20場賽事，但各球團認為場次太少，呼籲應增加，經過場地方遠雄巨蛋公司和中職協調，將在既有場次多提供3周9場次，確保將有29場例行賽，若加上熱身賽、季後賽、總冠軍賽、明星賽場次更有機會上看40場。

巨蛋公司表示，經協商討論已和中職達成共識，體育賽事檔期安排以棒球為優先，中職明年在大巨蛋全年度檔期，除了原先20場檔期外，經雙方協調盤整後，明年大巨蛋檔期將可再增加3周9場次，至少將有29場。

據了解，市府目前在世壯運租用天數經精算調整後，租用天數從4月底至5月約27天，將於市政會議討論可否再精簡，依照目前至少29場例行賽，加上明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留，場次數量可上看至35，若加上熱身賽有機會來到40場。

巨蛋公司強調，對於首次在台北舉辦的世壯運，大巨蛋絕對支持配合，協調整體檔期排配，共同參與重要國際運動賽事，為讓台灣球迷有機會欣賞更多國際賽事，台北大巨蛋、中職與賽事主辦單位籌畫，希望爭取包括經典賽資格賽、及台日棒球交流等更多國際賽事來大巨蛋舉辦。

中職 大巨蛋 運動 體育

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