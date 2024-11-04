31部紀錄片免費看！2024新北市國際紀錄片月登場 邀民眾觀影支持紀實影像

「2024新北市國際紀錄片月」11月3日起登場，本次規劃四大主題單元，採多元多點放映，共22場次31部國內外紀實影像。新北市政府新聞局3日在國家電影及視聽文化中心舉辦開幕特映會，播映今年度金馬獎最佳紀錄片入圍作品《曦曦》，並由導演吳璠率團隊與觀眾進行映後座談，一起見證紀錄片感動無所不在。

新北市副市長劉和然表示，新北市政府多年來積極推動影視發展，不只在新北，更飛向天際、走向國際，每年也辦理新北紀錄片獎及國際紀錄片月。今年在文化部的支持下擴大辦理，參考國際影展採多元多點放映形式，包括國家電影及視聽文化中心、府中15紀錄片放映院、新北市立圖書館總館、中和威秀及板橋秀泰影城皆可欣賞到紀錄片月的作品。

新聞局長李利貞表示，今年紀錄片月放映作品含括「人物誌：時代洪流中的大小人物」、「自由與真相：驟變的歷史足跡」、「環境與自我：內外交迫」以及「2024新北市紀錄片獎優選作品」4大主題單元，共計31部國內外精選紀實影片，全部免費觀影。開幕片《曦曦》及閉幕片《雪水消融的季節》皆入圍今年的金馬獎最佳紀錄片，《雪水消融的季節》更是出自2018年新北市紀錄片獎優選影片《之後的那些日子》衍生長片，邀請觀眾支持紀錄片、拓展國際視野。

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