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用芋頭皮做成可分解調味包 台中兄弟檔高中生獲旺宏科學獎肯定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市立人高中高二學生吳大謙和就讀台中二中高三的哥哥吳大中，以及指導老師黃昱捷，榮獲得今年的旺宏科學獎優等獎肯定。圖／立人高中提供
台中市立人高中高二學生吳大謙和就讀台中二中高三的哥哥吳大中，以及指導老師黃昱捷，榮獲得今年的旺宏科學獎優等獎肯定。圖／立人高中提供

台中市立人高中高二學生吳大謙和就讀台中二中高三的哥哥吳大中，看到阿公栽種的芋頭削下來的皮，丟了浪費，還變成垃圾，於是在老師指導下，把芋頭皮做成了一種可以自然分解的「生物塑膠」並因具遇熱水可溶化的特性，往後並可成為製作即溶包的材料。他們的這項研究，因此榮獲得今年的旺宏科學獎優等獎肯定。

吳大謙說，平時吃泡麵時會產生大量的塑膠廢棄物，而阿公栽種的芋頭去皮時，卻留下許多外皮殘渣，因此和哥哥、老師討論，並對芋頭的蛋白質黏液進行性質測試。經過反覆嘗試，最後以芋頭、明膠、甘油、小燭樹臘為基材，製作出一種材料，只要在熱水沖泡下，就可立即溶解，成為可食用的產品，並可以作為製作調味料包裝袋的材料，減少塑膠使用和環境污染。

他們以名為「芋頭生物塑膠材質的熱水即溶包研製」的研究結果，參加今年的旺宏科學獎，從全台145所學校的733件作品脫穎而出，獲得優等獎肯定。不僅獲得高度關注，還有評審建議申請專利。

指導老師黃昱捷說，吳大謙、吳大中兩兄弟自主性極高，如水溫與溶解時間的實驗、拉升強度測試等，幾乎都由是兩人自發完成。

立人高中校長劉坤源說，學校十分重視環境教育，也提供專科實驗室及豐富設備，師生研究成果響應了聯合國2022塑膠減量宣言、2023氣候變化大會脫離化石燃料決議。旺宏科學獎有「高中職諾貝爾獎」之稱，能夠得獎實屬不易，期待未來再接再厲，貢獻台灣科學發展。

台中市立人高中高二學生吳大謙和就讀台中二中高三的哥哥吳大中，以及指導老師黃昱捷，榮獲得今年的旺宏科學獎優等獎肯定。圖／立人高中提供
台中市立人高中高二學生吳大謙和就讀台中二中高三的哥哥吳大中，以及指導老師黃昱捷，榮獲得今年的旺宏科學獎優等獎肯定。圖／立人高中提供
台中市立人高中高二學生吳大謙（右）和就讀台中二中高三的哥哥吳大中（中），以及指導老師黃昱捷，榮獲得今年的旺宏科學獎優等獎肯定。圖／立人高中提供
台中市立人高中高二學生吳大謙（右）和就讀台中二中高三的哥哥吳大中（中），以及指導老師黃昱捷，榮獲得今年的旺宏科學獎優等獎肯定。圖／立人高中提供

材料 芋頭 諾貝爾獎

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