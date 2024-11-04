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北市和平新生天橋將拆 居民持反對連署書闖封鎖線抗議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體今開記者會，要求新工處拿出相關評估報告與民眾重新溝通。記者洪子凱／攝影
建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體今開記者會，要求新工處拿出相關評估報告與民眾重新溝通。記者洪子凱／攝影

建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體今開記者會，要求新工處拿出相關評估報告與民眾重新溝通，現場甚至出現插曲，有工程團隊上午準備封鎖天橋路口，卻遭居民搶走封鎖線，場面一度緊張。

位於和平東路、新生北路交界處，鄰近大安森林公園的「和平新生天橋」，經新工處評估後決定拆除，但居民不滿市府在拆除前10天才在天橋張貼幾張A4公告，完全沒與民眾溝通，發起連署反對超過1500人響應，反拆團體今天也於天橋下方舉行記者會，要求市府重視程序，拿出相關評估報告與民眾溝通。

由於市府規畫今天起會先對天橋封閉，明天開始拆除作業，施作廠商約近11點到場，在天橋各路口拉起封鎖線，但有民眾看到無法通行，情緒激動大罵，直接從工作人員手中搶過封鎖線丟到垃圾桶，工程人員無奈只好先暫停施工前準備。

反拆團體發起人林玫君表示，這座天橋雖已建成42年，但台北市超過40年已上天橋有13座，最老的更已55年，「和平新生天橋」靠近住宅區、公園，周邊也有很多學校，很多長者、小朋友走路速度沒那麼快天橋有重要存在意義，但新工處卻僅說人本交通政策規畫就要拆除，卻拿不出讓人信服的報告，呼籲市府應更嚴謹思考。

北科大建築學系助理教授陳盈芬指出，這座天橋除交通上擁有重要價值，過去很多電影包含「飲食男女」、「一一」，更有許多MV也曾拍攝，也很多攝影師到此取景，在文化價值上也具重要意義，呼籲市府除了交通功能外，應該要評估其他文化功能。

人本交通理事游立維也說，新工處稱要保障人本交通環境才要拆天橋，如果拆了可以做行人庇護島、避免視野死角，但卻沒有任何科學數據可以佐證有天橋會造成視野死角，市府不應該再沒有科學數據、討論情況下，就倉促要拆掉具有意義天橋。

在地居民、旅美顧姓建築師也談到，國內外許多的古蹟，都已經是百年以上的歷史，透過修繕也能繼續保持原有功能，只要橋梁鋼結構做得好，用到百年以上不成問題，混凝土結構也都可以補強，希望市府能夠給天橋一個機會，並增設無障礙電梯空間，讓民眾能夠在結構安全下更靈活使用該設施。

新工處表示，是否保留會持續與在地居民溝通，但新生和平人行天橋拆除，是配合市府人本交通政策，改善路口交通措施以確保用路人安全，還是會以改善人本交通來作為主要考量。

建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體今開記者會，要求新工處拿出相關評估報告與民眾重新溝通。記者洪子凱／攝影
建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體今開記者會，要求新工處拿出相關評估報告與民眾重新溝通。記者洪子凱／攝影
市府委託廠商今天上午到場架封鎖線，遭居民阻攔搶走封鎖線，無奈只能先暫停施作。記者洪子凱／攝影
市府委託廠商今天上午到場架封鎖線，遭居民阻攔搶走封鎖線，無奈只能先暫停施作。記者洪子凱／攝影
建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體今開記者會，要求新工處拿出相關評估報告與民眾重新溝通。記者洪子凱／攝影
建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體今開記者會，要求新工處拿出相關評估報告與民眾重新溝通。記者洪子凱／攝影
市府委託廠商今天上午到場架封鎖線，遭居民阻攔搶走封鎖線，無奈只能先暫停施作。記者洪子凱／攝影
市府委託廠商今天上午到場架封鎖線，遭居民阻攔搶走封鎖線，無奈只能先暫停施作。記者洪子凱／攝影

建築師 溝通 記者會

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