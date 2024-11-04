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新北大都會公園現全裸暴露狂 高灘處：行為人特挑位置

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
河濱公園是不少人休憩好去處，但夜間卻也有隱憂，昨晚間一對母女在新北大都會公園運動散步卻碰到全裸暴露狂。圖／本報資料照片
河濱公園是不少人休憩好去處，但夜間卻也有隱憂，昨晚間一對母女在新北大都會公園運動散步卻碰到全裸暴露狂。圖／本報資料照片

河濱公園是不少人休憩好去處，但夜間卻也有隱憂，昨晚間一對母女在新北大都會公園運動散步卻碰到全裸暴露狂。新北高灘處表示，已調周邊監視器確認位置並轉交警方，看來行為人有特別探勘地形「挑位置」，未來會加強巡邏，並請保全於該處停留再久一些。

新北市議員彭佳芸指出，昨晚8時許，一對母女在新北大都會公園運動散步，在二重側人較少處，遭一名全裸暴露狂騷擾，聽見女孩尖叫聲後，甚至追逐他們母女，直到其他民眾出現，該暴露狂才迅速翻過河堤，往先嗇宮方向逃逸無蹤。

彭佳芸指出，遭到性騷的民眾表示，暴露狂年約四、五十歲，躲在暗處，目前她已將相關資訊轉交高灘處、警察局，要求警衛加強巡邏，警方清查附近有無可疑人士。她提醒民眾，在河堤運動散步，避免在人煙稀少處，也不要落單，注意自身安全。

高灘處巡管隊回應，接獲通報後已經去調個路口監視器確定位置，看來行為人有特意挑選區域，挑選到中間區域比較沒有攝影機的地方，現已經將周邊監視器畫面提供警方；保全兩小時都會巡邏一次，昨晚7時40分左右有巡邏到該處。

高灘處巡管隊分析，從各項情況來看，該暴露狂應該是有特別探勘地形，未來會在該周遭區域停留久一點、加強巡邏，避免事件再發生，也呼籲民眾提高警覺，若有看到任何異狀就趕緊報警處理，也可趕快同步通知保全。

河濱公園是不少人休憩好去處，但夜間卻也有隱憂，昨晚間一對母女在新北大都會公園運動散步卻碰到全裸暴露狂（地點約在途中標示處）。圖／彭佳芸提供
河濱公園是不少人休憩好去處，但夜間卻也有隱憂，昨晚間一對母女在新北大都會公園運動散步卻碰到全裸暴露狂（地點約在途中標示處）。圖／彭佳芸提供

保全 監視器

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