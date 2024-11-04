烏來水源三通發布實施 原民自住宅限制放寬方案上路
新北幅員遼闊，其中有多區位於水源特定區計畫內，發展因此受限，其中烏來水源三通通過今並發布實施，當中檢討土地使用管制，公共服務相關設施、保留地興建自住住宅等規定都放寬，並研擬烏來溫泉區產業配套措施。
城鄉局指出，大台北水源特定區位於翡翠水庫集水區範圍內，共包含烏來、坪林、新店、台北水源等4個水源特定區計畫，總面積約7萬多公頃，約佔新北市三分之一面積，市府正推動都市計畫通盤檢討，其中烏來水源三通（第三次通盤檢討）經二級都市計畫委員會審議通過，在今天（11月4日）發布實施。
城鄉發展局長黃國峰表示，烏來區為新北唯一原住民行政區，烏來水源特定區屬集水區範圍，這次通盤檢討除辦理主細計拆離、計畫圖數位化，並檢討土地使用管制，保安保護區新增得作公共服務相關設施；另考量原住民保留地多位於保安保護區，新增得作原住民自住住宅使用，並研訂「原住民保留地興建自住住宅審查要點」。
其中屬107年4月30日發布實施「全國國土計畫」前既有之房屋，得申請增、修、改、重建，總樓地板面積最高495平方公尺，烏來水源特定區內約200戶受惠；屬空地新建，則須符合基地面積1000平方公尺以上，且為原始地形平均坡度30%以下之土地，總樓地板面積最高為330平方公尺，烏來水源特定區內約5公頃多空地可為新建基地。
黃國峰提到，考量烏來區整體觀光發展、旅遊住宿安全，這次通盤檢討研擬「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」作為「98年台北縣溫泉區管理計畫」烏來溫泉區產業輔導政策的配套措施，輔導列管的烏來水源特定區16家溫泉旅館，得於適宜區位以個案變更方式申請變更為「溫泉產業專用區」。
城鄉局補充，辦理水源特定區計畫通盤檢討，繼坪林水源特定區計畫今年1月25日發布實施後，烏來水源特定區計畫接續於11月4日發布實施第一階段，新店水源、台北水源特定區計畫尚於內政部都市計畫委員會審議中，市府將持續推動都市計畫檢討作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言