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新北公幼餐點費10年未調...今年調至95元、偏鄉105元

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影

新北公幼餐點費每天68元、延托費用每小時55元，國民黨新北市議員江怡臻今質詢盼提升餐點費、調低延托費用。新北市長侯友宜說，獲中央補助餐點費提漲至95元、偏鄉調漲至105元，總補助1.5億，而課後照顧輔導降至每小時35元，經費2.4億元除中央補助也會用基金支應。

江怡臻指出，國民黨團要為幼兒家長請命，已十年未漲的公幼餐點費，公幼餐點每人每天約68元，若以超商價格計算，只能吃得起葡萄吐司加豆漿，預算非常低。

侯友宜說，幼兒成長過程中需要更多營養照顧身體，餐點費10年沒調整，當時有把問題報給中央，這次中央同意補助，從68元調升到95元，年底開始補助各學校，偏鄉更調漲到105元，調幅是全國最高，每年總補助費達到1.5億元，將嘉惠3萬名幼生。

江也呼籲市府調降延長照顧費，減輕雙薪家庭的負擔，侯友宜說，從今年初開始，每小時課後延托費從每小時55元降到35元，弱勢生則免收費，所需經費2.4億，除了中央補助，新北也會用基金支應，另外寒暑假延長照顧補助費，也將調降每個月不超過2000元。

江怡臻提到，特教教師每月1800元職務加給已32年沒漲，但教育部之前回應，是先不調整，盼侯友宜代表第一線教師表達心聲，留下特教人才；侯友宜說，他希望中央能夠統一調升，從現行每月1800元提升到2800元，無特教教師證者補助900元，新北市也會朝這方向努力做。

至於社福案件頻傳，江怡臻說，社工的量能非常重要，但目前新北家庭暴力防治中心辦公空間分散，其中1處在板橋，希望能集中在1處。侯友宜回應，目前已尋找適合地點，規畫在板橋埔墘4至7區區段徵收用地，設置社會福利設施，做家防中心辦公空間及被害人會談諮商空間，會及早落實。

侯友宜 江怡臻

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