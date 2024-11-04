快訊

LINE未更新11月5日起不能傳訊息 5款舊iPhone確定淘汰

台灣金聯人事 蘇治芬回應施俊吉：你如果知道真相一定會向我道歉

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

台智光案議會附帶決議「手伸很長...」調查小組直言欠妥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。本報資料照片
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。本報資料照片

台智光案調查小組今開會，調查發現議會2020年曾做一附帶決議，導致過去警局談判時被台智光「不理」，直言「不應手伸這麼長」，未來附帶決議要更謹慎；另市府局處跟台智光仍有6、70個子約，未來應單一窗口統一發包，避弊端。

台智光調查小組今天開會，會中警察局提出過去2年與台智光的談判，召集人秦慧珠表示，小組成員發現，警察局過去與台智光談判時，因議會曾在2020年年審議2021年預算，曾做出一個附帶決議「警察局如要改變監視器架構、系統、傳輸方式，須經議會同意始可變更」。

調查小組認為，當年議會這個附帶決議「欠妥」，認為此附帶決議是有問題的，因警察局要做什麼的系統傳輸方式，警察局決定就好，「議會不應該把手伸這麼長」，導致警察局要做什麼改變，台智光都不理他們(警察局)，恐成談判絆腳石？小組開會，也討論到以後議會下附帶決議，要更審慎些。

由於除了警察局子約，市府還有6、70個局處有訂子約，調查小組也請警察局、資訊局、法務局等，研議未來子約簽訂，應由資訊局統一處理，如過去社會局簽幼兒園監視器、教育局簽訂學校傳輸等，未來北市府應該研議組成發包中心，由「單一窗口統一發包」的可能性，還是要有斧底抽薪、避免弊端做法，將各局處權力收回來，若出現弊端就找單一單位負責。

目前警察局正在進行備援系統招標，秦慧珠也表示，10月17日台智光有提出異議，外界關注發包程序是否受影響？警察局已函覆市府發包中心，表示台智光對發包程序沒有提出異議，還是強調子約解約有異義，所以發包備援系統案會繼續持行，預計11月6日上午截標，當天就會開標，會找可以做備援系統的廠商，資格標開出來後，後續會再與得標廠商談，後續接替子約的問題。

不過調查小組也發現，未來北市府若找到備援系統廠商，後續若要啟動備援，因台北市有1萬8千多支監視器，依法與台智光會有法定的180天交接期。小組也建議，北市府要預先去研議接下來的法律攻防。若未來台智光對於11月6日的資格標有意見，若申訴怎麼辦？北市府則回應，台智光可以做任何想做的事，可以告警察局、可以告市府，強調這是台智光權益。

至於警察局今年追減8500萬元預算，實際追減8383萬元，是因4月8日市長蔣萬安宣布與台智光解除子約將3M2100降為1760元，可以減少4790萬元，幹線傳輸部分可以減少2059萬，還有先前台智光與警察局簽約的頻寬是上傳60G下載10Ｇ，不過經過實際三年操作，發現只要25G5G就好，不需要這麼大頻寬。

警察局表示，是經測試後才發現不需要這麼大頻寬，所以今年減列8383萬，明年預算編列4億3622萬，因資訊局本月7日還會召開專案費率審查會議，針對幹線、區域費率再開一次會議，如果有新的幹線、區域費率審定，會再根據新審查出來的費率，再去跟業者談，預計明年預算還可以往下降。

北市府 台智光 警察

延伸閱讀

台智光案備援周三截標 游淑慧點出爭議：柯文哲市府甘於被挾持？

劉德華演唱會遇颱風是否停辦...北捷優柔寡斷 藍營議員超火大

卓榮泰指颱風過後北市「路不通」藍議員：院長格局小

台智光小組邀郝龍斌未果 怕尷尬不會邀陳重文說明

相關新聞

北市和平新生天橋將拆 居民持反對連署書闖封鎖線抗議

建成逾40年的「和平新生天橋」原訂今天拆除，但因市府過程未與居民充分溝通，有超過1500位民眾發起連署反對拆橋，護橋團體...

寧夏夜市喊「整修完成」 遊客見封路施工傻眼：被騙了？

台北市寧夏夜市9約起辦理鋪面更新，封閉部分路面施工，夜市暫停營業許久，終於在11月開張，還在粉專上寫「整修完成」；不過民...

世界棒球12強賽即將開打 大巨蛋場地爭奪戰、漏水問題掀起網友關注

從周杰倫、張惠妹演唱會到中職棒球賽，大巨蛋超夯引發搶場地大戰。中職抗議明年可使用的場次太少，對大巨蛋檔期安排是否以體育賽事優先，在網路上掀起討論。

新北大都會公園現全裸暴露狂 高灘處：行為人特挑位置

河濱公園是不少人休憩好去處，但夜間卻也有隱憂，昨晚間一對母女在新北大都會公園運動散步卻碰到全裸暴露狂。新北高灘處表示，已...

烏來水源三通發布實施 原民自住宅限制放寬方案上路

新北幅員遼闊，其中有多區位於水源特定區計畫內，發展因此受限，其中烏來水源三通通過今並發布實施，當中檢討土地使用管制，公共...

新北公幼餐點費10年未調...今年調至95元、偏鄉105元

新北公幼餐點費每天68元、延托費用每小時55元，國民黨新北市議員江怡臻今質詢盼提升餐點費、調低延托費用。新北市長侯友宜說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。