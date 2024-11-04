台智光案議會附帶決議「手伸很長...」調查小組直言欠妥

台智光案調查小組今開會，調查發現議會2020年曾做一附帶決議，導致過去警局談判時被台智光「不理」，直言「不應手伸這麼長」，未來附帶決議要更謹慎；另市府局處跟台智光仍有6、70個子約，未來應單一窗口統一發包，避弊端。

台智光調查小組今天開會，會中警察局提出過去2年與台智光的談判，召集人秦慧珠表示，小組成員發現，警察局過去與台智光談判時，因議會曾在2020年年審議2021年預算，曾做出一個附帶決議「警察局如要改變監視器架構、系統、傳輸方式，須經議會同意始可變更」。

調查小組認為，當年議會這個附帶決議「欠妥」，認為此附帶決議是有問題的，因警察局要做什麼的系統傳輸方式，警察局決定就好，「議會不應該把手伸這麼長」，導致警察局要做什麼改變，台智光都不理他們(警察局)，恐成談判絆腳石？小組開會，也討論到以後議會下附帶決議，要更審慎些。

由於除了警察局子約，市府還有6、70個局處有訂子約，調查小組也請警察局、資訊局、法務局等，研議未來子約簽訂，應由資訊局統一處理，如過去社會局簽幼兒園監視器、教育局簽訂學校傳輸等，未來北市府應該研議組成發包中心，由「單一窗口統一發包」的可能性，還是要有斧底抽薪、避免弊端做法，將各局處權力收回來，若出現弊端就找單一單位負責。

目前警察局正在進行備援系統招標，秦慧珠也表示，10月17日台智光有提出異議，外界關注發包程序是否受影響？警察局已函覆市府發包中心，表示台智光對發包程序沒有提出異議，還是強調子約解約有異義，所以發包備援系統案會繼續持行，預計11月6日上午截標，當天就會開標，會找可以做備援系統的廠商，資格標開出來後，後續會再與得標廠商談，後續接替子約的問題。

不過調查小組也發現，未來北市府若找到備援系統廠商，後續若要啟動備援，因台北市有1萬8千多支監視器，依法與台智光會有法定的180天交接期。小組也建議，北市府要預先去研議接下來的法律攻防。若未來台智光對於11月6日的資格標有意見，若申訴怎麼辦？北市府則回應，台智光可以做任何想做的事，可以告警察局、可以告市府，強調這是台智光權益。

至於警察局今年追減8500萬元預算，實際追減8383萬元，是因4月8日市長蔣萬安宣布與台智光解除子約將3M2100降為1760元，可以減少4790萬元，幹線傳輸部分可以減少2059萬，還有先前台智光與警察局簽約的頻寬是上傳60G下載10Ｇ，不過經過實際三年操作，發現只要25G5G就好，不需要這麼大頻寬。

警察局表示，是經測試後才發現不需要這麼大頻寬，所以今年減列8383萬，明年預算編列4億3622萬，因資訊局本月7日還會召開專案費率審查會議，針對幹線、區域費率再開一次會議，如果有新的幹線、區域費率審定，會再根據新審查出來的費率，再去跟業者談，預計明年預算還可以往下降。