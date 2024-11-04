江怡臻酸蘇巧慧「慧慧慧」是都不會 侯友宜一句曝心聲

新北市議會今總質詢，國民黨新北市議員江怡臻今提，土樹三鶯地區汙水下水道普及率、都市計畫，因經費中央給太少或卡關內政部，遲遲無法推展，暗批該區立委蘇巧慧自稱「慧慧慧」，但選區事物都卡關「我看是都不會吧」。新北市長侯友宜說，盼新北出身的立委及各級民代，多幫新北溝通協調。

江怡臻今質詢說，新北汙水下水道普及率在土城、三峽、樹林、鶯歌接管數分別為67%、35%、46%、20%，都低於新北平均72%，中央給新北汙水下水道補助卻逐年降低，侯友宜也連連搖頭說「對...很少。」

江怡臻說，現在有一位公開宣示要選新北市長的立委，稱新北提多少中央大概都有給，但她發現新北在汙水下水道提30.6億，國土署目前給新北多少？水利局長宋德仁說，大概18億。江說，等於是一半多一點點，這哪叫作新北提多少中央大概都有給。

江指，樹林也是這位公開宣示要選新北市長的立委選區，自稱「慧慧慧」指市政都很會，但自己的選區的汙水下水道就不會，暗批該選區立委蘇巧慧。

侯說，汙水下水道中央應該補助新北30幾億，很希望中央給新北支持，只有18億確實少很多。宋德仁也坦言，這幾年錢變少，雖然有在做汙水下水道，但量能無法擴充，希望中央多幫忙。

江也提到，土樹三鶯有9大都市計畫案，包含土城、樹林行政園區及土城、三峽、樹林三多、鶯歌鳳鳴、土城暫緩發展區的公設專通案，都卡在中央。土樹三鶯排最久的案子，2020年就報內政部，如今已過4年半還沒審完，土城行政園區2022年3月開小組會議，現在也沒有下一步。

侯嘆，這些都還沒有排案。城鄉局長黃國峰說，也跟中央說希望別太多文來文往。侯說，也不一定要公文，打個電話指示一下，就把資料再補上去就解決了，他也跟前內政部長林右昌、現任部長劉世芳都溝通過，還有哪些案還在內政部，盼盡快開會審定。

江說，汙水下水道、都市計畫都卡在中央，「慧慧慧」是講假的？「慧慧慧」是都不會吧。另外這次颱風造成18萬戶停電，但台電是中央管的，而距離選新北市長還有700多天，暗酸蘇巧慧競選口號都出來，卻連基本新北政策都沒做好。