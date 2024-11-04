世界棒球12強賽即將開打 大巨蛋場地爭奪戰、漏水問題掀起網友關注

台北大巨蛋近期話題滿滿，除了是亞洲天王周杰倫演唱會場地，也是世界棒球12強比賽地點。2024年世界棒球12強賽首度在大巨蛋舉辦，中華隊集訓過程特別安排捷克國家隊於11月2、3日下午5點，在大巨蛋進行2場自辦熱身賽，預計兩天將吸引近3萬人進場。而日本隊和台灣同屬B組，球迷矚目的台日大戰將於11月16日展開。

中職抗議大巨蛋檔期給太少 遠雄：絕對以體育賽事優先

大巨蛋超夯也引起搶場地大戰，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/10/25～2024/10/31）期間統計調查，「大巨蛋」近一週熱門關鍵字，出現「遠雄、大戰、漏水、開罰」等字詞。今年中職在大巨蛋共有38場賽事，明年中職在大巨蛋的場次，遠雄只願給20場次，引發中職和球迷不滿，中華職棒聯盟會長蔡其昌喊話，明年至少需確保36場賽事在大巨蛋舉辦。有網友表示，「中職比賽利潤低」、「好好經營各球團主場特色化才對」；但也有人認為，「如果不是中職，政府會徵收地給遠雄？」「沒棒球根本不會有大巨蛋」。

對此，遠雄回覆，大巨蛋檔期安排絕對以體育賽事優先，並依照投資執行計畫書中所訂50%以上的比例安排檔期，除了確定的例行賽之外，也另外保留了熱身賽、明星賽、以及季後賽的檔期，他們同時和中職聯盟達成共識，有空餘檔期，優先開放中職賽事進駐。

若大巨蛋漏水未改善 市府可對遠雄每天開罰10萬

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

針對台北下大雨大巨蛋就會出現漏水災情，台北市議員陳怡君10月30日踢爆，這兩天她再次勘察大巨蛋，不但發現漏水沒有改善，還發現大片牆壁壁癌嚴重，甚至停車場也有漏水、電梯低鳴異音，連電梯使用許可證都過期等亂象。對此，台北市長蔣萬安強調，遠雄承諾10月底前改善漏水情況，10月31日就是改善期限，若未改善完成市府可針對遠雄一天開罰10萬元。

根據「台北文化體育園區興建營運契約」，遠雄若未完成漏水改善，台北市政府可依法處以每日10萬元罰鍰，得按日連續計罰，最高開罰300萬元，而歷來各項缺失、配合度均納入年度營運績效評估考核中，若連2年低於70分則予以解約。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月25日至2024年10月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大巨蛋』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

快訊／免爬大巨蛋下水道！周杰倫演唱會加賣時間曝光...網狂刷：最後的戰役

棒球12強／大巨蛋開訓！熱門關鍵字「三壘手」揭中華隊隱憂？總教練回應了

迎戰棒球12強！87位啦啦隊女孩接力應援 天母場、台捷賽班表全公開

大巨蛋漏水熱議！網友點歌國慶晚會江蕙唱「落雨聲」創4D體驗？

周思齊許願小巨蛋「立碑」引熱議！真相曝光 網友反應兩極