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五股觀音坑溪橋重建將完工 預計11月中旬開放通行

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
橋梁橫跨觀音坑溪且於河川區域範圍，易受自然因素影響。圖／新北高灘處提供
橋梁橫跨觀音坑溪且於河川區域範圍，易受自然因素影響。圖／新北高灘處提供

五股觀音坑溪橋去年倒塌，震驚各界，新北高灘處表示，重建工程已接近尾聲，預計今年11月中旬開放觀音坑溪橋通行，民眾得以橫越觀音坑溪，享受全新的河濱休憩環境。

高灘處說明，自去年4月五股觀音坑溪舊橋倒塌事件後，市府迅速展開重建工作，採用統包方式投入新台幣7370萬元加速重建進度，而新北市長侯友宜於今年8月現場視察時也說，市府將橋梁安全放在首位，並確認新橋結構穩定無虞後，將於11月開放市民通行。

高灘處長黃裕斌指出，施工過程中面臨的挑戰包含複雜的地質條件及重疊的施工動線等，其中最為困難的橋梁吊裝部分已於今年9月吊裝完成；目前尚餘全區鋪面及景觀工程，其中噴花彩繪地坪最易受天氣影響，高灘處將努力克服困難加緊趕工，預計於11月中旬開放通行。

黃裕斌表示，觀音坑溪橋完工後將能提供民眾順暢的自行車通行動線，橋的重建也融入當地生態特色，設置生態解說牌以促進生態教育，提升民眾對自然環境的認識與關懷。高灘處補充，感謝市民在重建期間的耐心等候，期待觀音坑溪橋完工能為市民帶來更便捷、友善的騎行環境。

觀音坑溪橋重建工程預計11月中旬開放通行。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪橋重建工程預計11月中旬開放通行。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪橋重建工程於9月完成吊裝作業。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪橋重建工程於9月完成吊裝作業。圖／新北高灘處提供

橋梁 觀音

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