新北百餘戶仍停電 侯友宜力拚災後復原今到位

康芮颱風衝擊新北，造成好幾萬戶停電，新北市議會國民黨團書記長陳偉杰今質詢情況，新北市長侯友宜回應，都有跟台電保持密切聯絡、分工合作，加速復電效率，除百餘戶停電，大部分都已經復原，也感謝國民黨議員放棄總質詢寶貴時間，第一時間就投入救災。

侯友宜說明，台電統計新北共有18萬戶停電，不過據第一線區公所統計，戶數甚至超過兩倍以上，其實數戶數多跟少相對不是重點，最重要還是市民等不及，所以農業局、水利局、環保局相關局處機具也到前線作戰，過程中也需要台電幫忙，有跟台電組群組從董事長到前線工班都保持聯絡。

侯友宜指出，搶災現場由新北負責處理壓倒在電箱的路樹，讓台電工班推進，效率就高；新北幅員遼闊，很多都在山區，經過兩三天積極搶修，台電統計的18萬戶已經已經降到百餘戶，除少部分停電以外幾乎已經復原。社區有些路樹倒塌，沒辦法即時處理的都全力協助，包貨交通 號誌也幾乎都修復完畢。

侯友宜提到，謝謝黨籍議員給市府支持力量，這幾天尤其周五在最重要關鍵時刻就投入救災行列，如今市容及主要幹道都已經恢復了，停電剩下百餘戶，今天做好完成工作，社區的都會全力協助。感謝黨籍議員放棄總質詢寶貴時間，讓市府全力救災，讓新北災後復原今天就能到位。

陳偉杰表示，謝謝侯友宜市府前線員工，其實停電、路樹、交通號誌是牽涉民生最重要的，要拜託侯友宜將剩下這些還沒完成部分盡速恢復，回到正常生活。