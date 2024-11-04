新北犬貓絕育補助 動保處提醒：11月底截止

新北市政府動保處為鼓勵民眾為家犬貓或遊蕩犬貓進行絕育，只要設籍新北市民都可以申請補助，動保處提醒民眾，補助將於11月底截止收件，籲請民眾把握時間申請。

動保處發布新聞稿指出，為鼓勵民眾為家犬貓或遊蕩犬貓進行絕育，每年補助家犬貓及流浪犬貓執行絕育，除可控制及減少流浪犬貓數量，也能減少寵物罹患生殖系統疾病及部分癌症的風險。

動保處表示，家犬貓絕育補助為公犬貓每隻新台幣600元，母犬貓每隻1200元；遊蕩犬貓補助則分別為1000元和2000元。今年補助將於11月底截止收件，請民眾把握機會申請。

動保處表示，只要設籍新北市民都可以申請，飼主攜帶犬貓至與動保處合作的動物醫院進行絕育手術，並確認有施打狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記，就可提出申請。