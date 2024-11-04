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拆和平新生陸橋 交通局對比基隆信義路口成效：事故減少

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府規畫拆除和平新生陸橋，今天有公民團體及居民到現場抗議，質疑市府沒有與地方溝通，要求收回拆除決策。台北市長蔣萬安今天表示，基本上市府還是會請交通局、新工處等單位持續溝通，並且針對安全上整體考量。圖／北市府提供
北市府規畫拆除和平新生陸橋，今天有公民團體及居民到現場抗議，質疑市府沒有與地方溝通，要求收回拆除決策。台北市長蔣萬安今天表示，基本上市府還是會請交通局、新工處等單位持續溝通，並且針對安全上整體考量。圖／北市府提供

北市府規畫拆除和平新生陸橋，今天有公民團體及居民到現場抗議，質疑市府沒有與地方溝通，要求收回拆除決策。台北市長蔣萬安今天表示，基本上市府還是會請交通局、新工處等單位持續溝通，並且針對安全上整體考量。

交通局長謝銘鴻表示，市府有比對和平新生、信義基隆這兩個路口，因兩處非常相近。在2022年的時候信義基隆陸橋拆除後，信義基隆路口事故上比之前還少，發現主要是因墩柱、落墩的位置，會影響右轉行車視線。

謝銘鴻說，市府在信義基隆路陸橋拆除的案例，發現對事故防治有幫助，所以在和平跟新生這個路口，應該用安全的角度來做思考。所以拆除陸橋應是有助於行車安全。市府也會提出配套，包括行穿線退縮，包括庇護島、欄杆、還有整個號誌、時誌的配置等，都會做安全檢討。

謝銘鴻表示，因台北市已經是高齡社會，老人越來越多了，還有很多弱勢的輪椅族，他們需要行穿線，第二個就是落墩的位置，如果有礙於整個行車安全這部分的確必須處理。

基隆 溝通

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