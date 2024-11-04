較蘇迪勒2周復舊..康芮災情4千多起、蔣萬安3天復舊97%

康芮造成北市嚴重災情，北市長蔣萬安今早新增行程，到EOC了解復舊，蔣表示，今上班課前，北市主、次幹道都已恢復市容，復舊完成率達97%，蔣也舉北市同樣災情嚴重的蘇迪勒颱風為例，上次花了兩周復舊，這次三天復舊，感謝辛苦同仁。

蔣萬安今天上午主持復舊會議表示，這次康芮颱風截至今上午8點，北市累計共4467件災情通報，其中最大宗是路樹倒塌、建物毀損、招牌掉落、民生基礎設施損壞及其他不同類型災情等，總共已處理完成4341件，完成率達到97%。剩下就是比較偏山區文山、士林北投及綠地公園部分，接下來2天就讓綠地、公園能夠盡快復原。

下一階段，蔣說，市府會針對山區進行全面整理，最重要是市區內主次要幹道55條、166條，基本上上周五第一天上班課，及這兩天周六、日辛苦同仁日以繼夜、沒有休息加班投入災後復原，今天上班前台北市主要幹道、次要幹道都已經恢復市容，相關的整潔也全面清掃一遍，不僅裁切、落枝、落葉都已經清楚完成。

另外，公園處回報，224座綠地、216處公園也是相當大的公園量，會有55處請相關單位協助加速復原，至於鄰里公園也感謝12行政區里鄰里分工，協助鄰里公園整理，也感謝國軍弟兄支援清掃，絕大部分鄰里公園今明兩天可以全數恢復。

媒體也問蔣，這兩天新增行程多，是不是因復舊壓力大？蔣萬安說，周四颱風來襲當天開始，市府同仁不只是在颱風來前就進駐EOC，當天也召開緊急防災整備會議，及到各地去視察。

蔣說，周五恢復上班課他到五個地點，實際視察整個災後復原的工作，不管是到主要幹道仁愛路、敦化北路，還有包括到民生東路四段、民族國小旁因災情比較嚴重，民生社區路樹倒塌非常多，也到包括延壽街，當時三軍總醫院一處非常大片鐵壁屋頂掉落，也緊急調派相關人力跟機具去加速的復原等，另外周六開始包括李副市長全天候進駐EOC，也召開相關的整備會議、災後的救援。