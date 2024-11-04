瑠公圳頭最後景緻恐消失 民團新北市府陳抗盼暫定文化景觀

流經雙北的瑠公圳隨都市發展，展周圍土地也做其他利用，源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。新北文化局接過陳情書，強調會盡速啟動會勘看能否列冊。

位於源頭瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」用地遭瑠公農田水利會出售，導致台北地方法院將於21日強拆蔡宅，眾多公民團體代表今早赴新北市府前抗議，也引發眾多警力緊盯。

蔡宅後代賴碧珍指出，家族從日治時期就在此落地生根，她自己是第三代，老家後方過去就是煤礦堆置場及鐵道倉庫，連結萬新鐵路及新店車站等，在地人過往看著瑠公河岸及老樹等，這些都是在地記憶，如今卻面臨強拆危為機。

賴碧珍表示，今天不是為了老宅本體，而是蔡金木宅見證了萬金鐵路的起點，也是瑠公圳頭段的最後常民建築，這樣的文化不應該就這樣被消滅，更不能讓這樣消滅的情況成為未來文化資產慣例；前台北縣長周錫瑋曾啟動「瑠公圳改造風華再現工程」，呼籲新北市府應延續，不要成為文化殺手，要求即刻啟動「暫定文化景觀」，並指定為文化資產。

公督盟顧問莊豐嘉表示，蔡家應有地上使用權，而蔡家也不是不想要出錢買地，瑠公農田水利會說地不能賣，真正要賣時又不告知，就是要賣給建商。環境權保障基金會副執行長許博任也說，住戶應該要有優先購買權，現在憲法法庭也還在審理，若台北地院還要強拆，他們將會提異議。

文資學者蕭文杰表示，新北市府在文化資產決策上劣跡斑斑，像普安堂被任意強拆，很多事件碰到財團就轉彎。提報人新北文史學會成員夏聖禮表示，不只有蔡家老宅，北新路一段45巷內老榕樹、前文山神社境手台、瑠公圳大樓碑等景物及地景應依文化資產保存法提報文化景觀。

賴碧珍提到，台北萬新鐵路鐵道宿舍可以被指定為歷史建築，為什麼新北沒辦法做到？她更憂心新北文化局若相關程序慢半拍，將趕不及21日強拆，文化局主秘王錦華也出面接下陳情書，強調會盡速啟動會勘，看能否來列冊管理。