快訊

桌球／中國傳奇名將馬龍將訪台 這項成就前無古人

TGI FRIDAYS美國總部正式提出聲請破產保護 台代理商發3點聲明

賴清德鞏固「後蔡」軍中支持發言逐步靠攏中華民國派

聽新聞
0:00 / 0:00

瑠公圳頭最後景緻恐消失 民團新北市府陳抗盼暫定文化景觀

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，也列出許多歷史照片。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，也列出許多歷史照片。記者李成蔭／攝影

流經雙北的瑠公圳隨都市發展，展周圍土地也做其他利用，源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。新北文化局接過陳情書，強調會盡速啟動會勘看能否列冊。

位於源頭瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」用地遭瑠公農田水利會出售，導致台北地方法院將於21日強拆蔡宅，眾多公民團體代表今早赴新北市府前抗議，也引發眾多警力緊盯。

蔡宅後代賴碧珍指出，家族從日治時期就在此落地生根，她自己是第三代，老家後方過去就是煤礦堆置場及鐵道倉庫，連結萬新鐵路及新店車站等，在地人過往看著瑠公河岸及老樹等，這些都是在地記憶，如今卻面臨強拆危為機。

賴碧珍表示，今天不是為了老宅本體，而是蔡金木宅見證了萬金鐵路的起點，也是瑠公圳頭段的最後常民建築，這樣的文化不應該就這樣被消滅，更不能讓這樣消滅的情況成為未來文化資產慣例；前台北縣長周錫瑋曾啟動「瑠公圳改造風華再現工程」，呼籲新北市府應延續，不要成為文化殺手，要求即刻啟動「暫定文化景觀」，並指定為文化資產。

公督盟顧問莊豐嘉表示，蔡家應有地上使用權，而蔡家也不是不想要出錢買地，瑠公農田水利會說地不能賣，真正要賣時又不告知，就是要賣給建商。環境權保障基金會副執行長許博任也說，住戶應該要有優先購買權，現在憲法法庭也還在審理，若台北地院還要強拆，他們將會提異議。

文資學者蕭文杰表示，新北市府在文化資產決策上劣跡斑斑，像普安堂被任意強拆，很多事件碰到財團就轉彎。提報人新北文史學會成員夏聖禮表示，不只有蔡家老宅，北新路一段45巷內老榕樹、前文山神社境手台、瑠公圳大樓碑等景物及地景應依文化資產保存法提報文化景觀。

賴碧珍提到，台北萬新鐵路鐵道宿舍可以被指定為歷史建築，為什麼新北沒辦法做到？她更憂心新北文化局若相關程序慢半拍，將趕不及21日強拆，文化局主秘王錦華也出面接下陳情書，強調會盡速啟動會勘，看能否來列冊管理。

文化局表示，收到第三方單位提報申請書後，將啟動相關審議程序，邀請文資委員進行會勘，決定是否列冊追蹤，經決定列冊追蹤者，依法定程序於6個月內提送審議會辦理審議。

瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。新北文化局接過陳情書，強調會盡速啟動會勘看能否列冊。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。新北文化局接過陳情書，強調會盡速啟動會勘看能否列冊。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，也列出許多歷史照片。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，也列出許多歷史照片。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，蔡宅後代賴碧珍也現身說法。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，蔡宅後代賴碧珍也現身說法。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。記者李成蔭／攝影
瑠公圳源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當文化殺手，應保留瑠公圳頭段的最後常民建築，盼新北文化局啟動「暫定文化景觀」。記者李成蔭／攝影

文化局 文化資產

延伸閱讀

板橋府中電梯下墜 受害者脊椎斷裂命危...家屬控：市府作秀

北捷成本增 總座：漲票價只是時間問題

26城市代表齊聚韓國 新北副秘發表演說：談城市節慶與創意產業

颱風肆虐新北241校災損 侯友宜今勘災：市府總動員復原

相關新聞

寧夏夜市喊「整修完成」 遊客見封路施工傻眼：被騙了？

台北市寧夏夜市9約起辦理鋪面更新，封閉部分路面施工，夜市暫停營業許久，終於在11月開張，還在粉專上寫「整修完成」；不過民...

江怡臻酸蘇巧慧「慧慧慧」是都不會 侯友宜一句曝心聲

新北市議會今總質詢，國民黨新北市議員江怡臻今提，土樹三鶯地區汙水下水道普及率、都市計畫，因經費中央給太少或卡關內政部，遲...

五股觀音坑溪橋重建將完工 預計11月中旬開放通行

五股觀音坑溪橋去年倒塌，震驚各界，新北高灘處表示，重建工程已接近尾聲，預計今年11月中旬開放觀音坑溪橋通行，民眾得以橫越...

新北百餘戶仍停電 侯友宜力拚災後復原今到位

康芮颱風衝擊新北，造成好幾萬戶停電，新北市議會國民黨團書記長陳偉杰今質詢情況，新北市長侯友宜回應，都有跟台電保持密切聯絡...

拆和平新生陸橋 交通局對比基隆信義路口成效：事故減少

北市府規畫拆除和平新生陸橋，今天有公民團體及居民到現場抗議，質疑市府沒有與地方溝通，要求收回拆除決策。台北市長蔣萬安今天...

瑠公圳頭最後景緻恐消失 民團新北市府陳抗盼暫定文化景觀

流經雙北的瑠公圳隨都市發展，展周圍土地也做其他利用，源頭一處「蔡家老宅」近期將遭強拆，民團今早赴新北市府陳抗，籲市府別當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。