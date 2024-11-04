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寧夏夜市喊「整修完成」 遊客見封路施工傻眼：被騙了？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市寧夏夜市9月起進行鋪面更新，預計11月底完工。圖／聯合報系資料照
台北市寧夏夜市9月起進行鋪面更新，預計11月底完工。圖／聯合報系資料照

台北市寧夏夜市9約起辦理鋪面更新，封閉部分路面施工，夜市暫停營業許久，終於在11月開張，還在粉專上寫「整修完成」；不過民眾到場後傻眼，有一半的道路還在整修。北市新工處回應，攤商為了生計先行營業，受到颱風影響，鋪面稱新作業延至11月底前完工。

寧夏夜市路面從2012年後就沒更新，在日間車輛行駛及夜間攤商營業，車流及人潮雙重負載下，鋪面老化破損、鬆動之情形日益明顯，經評估後，於今年9月到11月辦理平陽街至民生西路段之磚面更新作業，完工後人車通行可更加安全舒適，夜市逛起來也就更加舒心。

不過寧夏夜市粉專日前發文，寫下「期待已久的寧夏夜市道路整修終於完成」，還舉辦摸彩活動，慶祝11月1日夜市重新開張，希望能找回喜愛夜市的顧客再回到寧夏夜市光顧。但不少民眾到場後，看見還有一半的道路在施工，根本不算是「整修完成」。

有網友在Threads發文，表示那樣根本不算整修完成，讓他看傻了眼，引來上百名網友討論。就有人解釋，這是為了讓商家能繼續做生意，完成一半後再做另一半，降低對攤販的影響；也有網友認為，應該等全部施工完再開張，避免施工的粉塵影響攤商和顧客，空間也變得非常狹窄。

台北市新工處解釋，當初在安排期程時，有先詢問夜市自治會，施工一半時是否先營業，並統計有多少攤商需要營業，當時對方沒給回覆，所以新工處就先依照期程施工。第一階段工程結束後，有4分之1的空間可以營業，每個攤商每天輪流經營，如今工程完成50%以上，為了生計，攤商還是決定在11月1日開幕。

 新工處說，這次寧夏路（平陽街至民生西路）施工範圍，因緊鄰蓬萊國小及寧夏夜市商圈，施工方式經各單位協商評估後，高壓磚路面施工將採半半施工(一半封閉施工，一半開放使用)方式辦理施作，原預計11月15日可完工，但期間碰到2次颱風，工程將延後至11月底才會完成。

台北市寧夏夜市9月起進行鋪面更新，預計11月底完工。圖／聯合報系資料照
台北市寧夏夜市9月起進行鋪面更新，預計11月底完工。圖／聯合報系資料照

夜市 攤商

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