影／電梯下墜家屬攔轎申冤 侯友宜忙安撫：會負責
新北府中捷運站外電梯日前發生墜落意外，造成2人受傷，家屬孫爸爸今控訴市府只會作秀，並在議會門口向新北市長侯友宜「攔轎申冤」。侯安撫孫爸爸說，一定會把所有狀況、責任弄清楚，也一定會把你們照顧好，政府會負起責任。
府中捷運站外電梯下墜意外造成2名乘客受傷，55歲孫姓婦人雙腳開放性骨折、脊椎斷裂，一度通知病危，8歲孫姓男童脊椎粉碎性骨折。家屬孫爸爸不滿市府後續未積極提供協助、粉飾太平，今在議會門口向侯友宜「攔轎申冤」。
侯友宜今赴議會備詢，一下車看到孫爸爸便走上前慰問，並說事發後有帶一些慰問金，拜託亞東醫院及院長多照顧。孫爸爸說，這些他都沒看到。侯解釋，這兩天板橋區長剛好在救災，孫爸爸不滿說，難道他們受傷的人躺在醫院不重要嗎？誰來救他們？侯連忙安撫說「我們一定會幫你，你放心。」
孫爸爸說「這不是幫」，是市府主要的責任，市長還是不放下姿態，開口就是提幫忙、慰問。侯說，他們一定會把所有狀況、責任釐清楚，更重要一定會把你們照顧好，政府會負起責任，也一定會跟廠商求償。
侯受訪表示，他要求用最好醫療照顧這兩位傷者，只要在公共領域發生事故，政府就要負起責任，包括請區公所專責窗口跟家屬保持密切聯繫，衛生局也針對醫療體系隨時了解他的醫療的需求，並要求一個月內完成事故鑑定，只要是廠商的責任政府一定追究到底。
侯說，被害者中還有一個孩子，也責成教育局在課後輔導強化，區公所身為主責機關，應該要做到更周全、更細膩，大家一起好好照顧被害者。
板橋區公所今指出，為兩位傷者和家屬表達深深的歉意，會全面負起責任。事發後公所第一時間至醫院慰問，以單一聯絡窗口與家屬對接；傷者住院期間，也向家屬表達負擔看護、醫療費用及安排復健需求，同時也提供一定額度費用做醫療看護支出。據悉，區公所曾提供50萬醫療應急費用給家屬，但家屬盼專人駐點照顧而拒收。
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