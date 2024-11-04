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劉德華演唱會王義川翻車救北市府？ 蔣萬安用7字回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安晚間召開康芮颱風災害應變會議。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安晚間召開康芮颱風災害應變會議。圖／北市府提供

天王劉德華小巨蛋開唱，遭民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川因開嗆「媚共藝人」、「非常中國設計」反遭網友砲轟翻車，媒體人黃智賢說「王義川等人翻車反救蔣萬安」，蔣今被問此事看法時表示，「不應該借題發揮」。

蔣萬安今上午新增行程到EOC聽起康芮災後復舊會後受訪，由於日前颱風停班課，市府倒數3小時才要求劉德華演唱會延期，引發網友罵翻「慢萬拍」，不過這兩天民進黨王定宇、王義川稱劉德華唱中國人這首歌是媚共藝人、還有演唱會非常中國，引發網友罵翻。

蔣萬安今天被問及，因王義川等人翻車認為「救了蔣萬安」？蔣今天說，他認為不應有人借題發揮，應該是要誠摯歡迎非常不容易邀請到，來自各地、台灣民眾非常喜愛的歌手、表演者，能到台灣各地演出，這也能帶動台灣整體的演唱會經濟。

王義川 蔣萬安

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