議員爆台中公捷處長性騷5員工？ 副市長：成立小組馬上調查

台中市民進黨議員今在質詢驚爆交通局公捷處長張應當涉性騷，員工投訴從2016年至今至少5名女性員工被以不同形式騷擾 ，其中一人離職；E女申訴，張在辦公室對她在耳邊吹氣、狼抱，還有A女說張帶她去開會，卻要求約會，不從就放話拔職。

民進黨議員圍著副市長黃國榮，要求市府給受害人交代。黃國榮說， 他上周知道這個訊息，目前交通局啟動性平調查小組，他說，依程序辦理，絕不會包庇。據了解，中秋節前後，張應當就以照顧母親為由，請假至今，記者致電也未接電話。但議員認為停職與請假不同，交通局必須有擔當，調查真相。

議員怒指2016年至今有多人受害，但交通局並未重視，對濫用權勢的主管未停職，且仍在同辦公室上班，對受害人形成莫大壓力。張應當今天請假未到議會備詢。副市長黃國榮說，目查正在調查中。

議員怒指交通局姑息，長期多年，且有這麼多名受害者，卻一直沒有處理？葉昭甫說，有接到投訴，已要人事單位成立調查小組，目前調查中，他強調不是不重視，而是依照程序處理。議員質疑為何張應當沒有停職接受調查，照常上班，讓受害人感受無比壓力，擔心再度受害，有的選擇離職。

議員黃守達等人指出，這件事市長盧秀燕知道嗎？盧曾說，要求被性騷擾的姐姐妹妹站出來，不要忍氣吞氣，要勇敢對色狼貼標籤，看似對性騷事件零容忍，但此事卻看不到市長的角色。葉昭甫說，後續調查中。

黃守達、王立任、張玉嬿、施志昌說，事件在2016年就發生了，E小姐站出來，指張應當對她言語輕佻，還用不雅言語形容她的服裝打扮、描述身材，送公文時撫摸手臂、摳手心，竟說「看到你真的會癢!」這是對屬下應該說的話嗎？E姐假裝沒聽到，想離開，還被從背後熊抱，向上移動摸胸，在耳邊吐氣說我真的很喜歡你，直到受害人掙扎才放開。她原以為忍一忍就過去了，但發現新的受害人，才到警局報案。

議員說，還有一名A女性，與處長出差，被打電話叫回來陪他逛街；還有開一場環評會議，竟說如果跟我去約會，讓你一起去開會，開會會變約會，A小姐離開，讓處長不爽，在群組不斷盯她，甚至要求人事單位拔掉職務。

葉昭甫說，接到申訴事件時就馬上處理，成立調查小與委員會，相關性平事件，他希望受害人勇於說出來，毋枉毋縱。